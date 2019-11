La tierna bebé nacida con 'una máscara de Batman' se vuelve viral

Florida.- Una niña nacida con una marca de nacimiento de 'máscara de Batman' en la cara se sometió a su primera cirugía 'exitosa' en Rusia. Luna Fenner, de Florida, voló por todo el mundo para recibir el tratamiento pionero que aún no está disponible en los EE. UU.

El niño de siete meses nació con nevus melanocítico congénito, una afección de la piel que produce manchas anormalmente oscuras, generalmente en la cara.

La madre de Luna, Carol, de 35 años, comenzó a buscar un médico que pudiera ayudar después de ser advertida de que la afección aumenta el riesgo de luna de cáncer de piel con melanoma. La madre aún así agradeció a todos los seguidores de la niña por sus buenos deseos.

Casi perdió la esperanza cuando los médicos en los EE. UU. Dijeron que Luna necesitaría soportar hasta 100 operaciones con cirugía láser durante cinco años.

El Dr. Pavel Popov se adelantó para ofrecerle a Luna hasta ocho cirugías en 18 meses en Krasnodar, después de leer sobre ella en un periódico local.

"La primera operación fue exitosa", dijo Andrei Aleksutkin, director ejecutivo de la clínica láser y fotodinámica en Krasnodar. "Tratamos parte de los nevos ubicados en la frente del niño".

No está claro cuándo está programada la próxima operación de Luna. La Sra. Fenner escribió a sus 127,000 seguidores en Instagram:

'No te advertí de la primera cirugía aquí antes, porque sabía que mi teléfono no se detendría y no podía arriesgarme a su recuperación. Está súper bien, gracias a Dios. No hay necesidad de medicamentos para el dolor.

El tratamiento consiste en inyectar un medicamento no identificado en la cara que se acumula en la marca de nacimiento y hace que el tejido muera. Se forma una costra sobre la piel pero debajo de esta piel sana crece.

El tratamiento con láser también se usa para reducir la pigmentación y ordenar los bordes de la marca de nacimiento. Cada cirugía cuesta $ 25,000 (£ 19,977) cada una, para lo cual la familia está recaudando fondos en Internet.

En septiembre, Luna llegó a los titulares cuando los cirujanos y el oncólogo Dr. Popov ofrecieron un tratamiento que era menos intrusivo y más barato que en los Estados Unidos.

El Dr. Popov, director jefe del hospital, dijo: "A los padres de Luna se les ofrecieron ... 80 cirugías en cinco años. `` Se suponía que debían comenzar cuando la niña crezca, además, se planeó llevarlos a cabo en diferentes instituciones médicas en Estados Unidos. "Y por todo esto, tenías que pagar una cantidad loca de dinero".

Agregó: 'Los médicos propusieron deliberadamente un régimen de tratamiento que no se ajusta a ningún marco de la medicina de seguros estadounidense.

"Se sentían incómodos simplemente diciendo:" No podemos operar a su niña, no podemos hacer todo de la manera que usted quiera ". La Sra. Fenner dijo que cuando nació Luna, nadie en la habitación tenía idea de lo que le pasaba.

Fue diagnosticada con la condición de la piel con nevus melanocítico congénito seis días después de su nacimiento. La Sra. Fenner dijo: 'Los doctores en los Estados Unidos me dieron diferentes consejos, me sentí muy perdida y no sabía qué hacer.

'Un cirujano en Boston me dijo que Luna debe ser sometida a más de 100 sesiones de tratamientos con láser. "No me sentía cómoda con eso, quería que ella comenzara la escuela en el momento adecuado y sintiera que podía encajar con los otros niños".