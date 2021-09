La triste historia de William, un joven que de niño sembró coca en Colombia para poder sobrevivir

Ciudad de México.- Ser menor de edad en un entorno de violencia, crimen organizado, pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y con la ausencia de un Gobierno que los proteja, orilla a miles de niños a enfilarse en trabajos ilegales, como lo es el narcotráfico. Así lo vivió William Barrios, joven desvinculado de la guerrilla en Colombia, quien luego de perderlo todo, pudo terminar con esa vida y cambiar su destino. William compartió su historia en el evento Periodismo de Infancias, organizado por la Organización Ollin, enfocada en posicionar el tema de juventud en la agenda nacional.

Desde Colombia, en su testimonio, William afirmó que pasó cuatro años de su vida en las filas de la guerrilla. Su historia comenzó cuando unos hombres llegaron a la finca donde vivía con su familia, en un municipio pobre de Colombia, ellos iban buscando a su padre. En ese momento, William le preguntó a su papá si podía acompañarlo, su padre respondió, con una mirada nostálgica, “no”, y entonces William solo atinó a decirle: “que la Virgen lo acompañe”.

Esa fue la última vez que el niño, de apenas 9 años de edad, vio a su padre, contó. “Se lo llevaron estas personas, se llevaron a mi padre, a mi hermano y a otras personas muy cercanas a mi padre. La verdad, no tenía ni 10 años, se llevaron a mi padre y todo quedó así, quedamos un poco desconcertados, y mi madre no hacía más que llorar. A mi padre, lastimosamente, no lo acompañó la Virgen, solo lo acompañó un grupo de paramilitares, y a mi hermano también”, expuso William.

Raspando cocaína

Con la desaparición de su padre y hermano, William y su madre dejaron el pueblo. Al año siguiente regresaron al mismo lugar. Todo había cambiado, todo lo que había cultivado su padre y las demás personas de la vereda se había acabado totalmente. “Los animales ya se habían muerto, otros se habían perdido; y lo que se veía ahí, en esta zona como tal, eran solamente cultivos de coca, se veía presencia de grupos armados en la zona como tal; entonces, la oferta que había ahí para los pocos habitantes era raspar coca”.

Así, William, a sus 10 años de edad, por las mañanas se levantaba a trabajar en los cultivos de coca, sembraba y raspaba coca, por la tarde acudía a los laboratorios, en los “cristalizaderos”, a trabajar con ácido y otros químicos para procesarla.

“Por algo le puedo mostrar que mi dedo está torcido”, expuso. Luego de un largo tiempo y de seguir trabajando en ello, se presentó un desplazamiento, y él y su familia se fueron a un pueblo (no especificó los nombres de los lugares). William mencionó en su ponencia que el 75 por ciento de los niños que han pertenecido a grupos armados han reportado que han trabajado en contextos ilícitos.

“Entonces les digo, es muy triste lo que vivimos los niños”, dijo. Contó que la opción de acudir a la escuela y estudiar en estos campos no era una opción, no había una sola oportunidad para los niños, pues en esa vereda donde vivía, por la zona derecha del río Cauca estaban las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia); y por la izquierda, los paramilitares; y por ningún lado, el Estado, dijo. Al comenzar de nuevo las confrontaciones de los grupos armados, William y su familia volvieron a salir.

Sobrevivir

“Cuando llegamos al pueblo, ahí no alcancé a estudiar absolutamente nada, no alcancé a estudiar. Yo era muy pobre, yo vendía cositas, vendía empanadas, buñuelos, los famosos bolis, ahí vendía de todo para sobrevivir, o estudiaba o trabajaba.

Era otra forma de trabajo infantil”, compartió. A los 11 años se hizo muy amigo de un joven que vivía al frente de su casa, William no sabía que toda su familia era parte de las FARC.

La madre de aquel joven siempre hablaba de grupos armados, de guerrilla, eran los temas en aquella casa, contó. “Un día salí de mi casa, y cuando iba hacia el centro del municipio, unos señores se acercaron en una camioneta y me abordaron, me colocaron una bolsa en la cabeza y me metieron”. Al quitarle la bolsa, se dio cuenta que estaba debajo del puente del municipio. William estaba atado y los hombres le preguntaban “¿dónde está su otro compañero? Ustedes son guerrilleros”, le dijeron.

Luego lo golpearon, lo insultaron, pero William no entendía qué pasaba, solo temía por su vida porque el río Cauca estaba ahí y en ese lugar, cuando había algún homicidio, el cuerpo era tirado al río, dijo. Aunque William fue liberado con la advertencia de dejar el pueblo en dos horas, de lo contrario, lo asesinarían a él y a su mamá.

Al llegar a su casa, justificó su aspecto, tenía sangre en la nariz y la ropa rota, diciendo que se había caído de una moto y que iría a trabajar a una mina con su amigo. “Hasta la fecha de hoy, no he vuelto a mi pueblo”. William terminó aceptando trabajar con las FARC y perdió contacto con su familia. Lo mandaron a trabajar en minería de manera ilegal y raspando cocaína.

Marcas en la piel

“Duré un largo tiempo estando en esas filas, viví muchas experiencias crueles, que todavía tengo marcas en mi piel, físicas y psicológicas también”. Ante la explotación laboral, la falta de alimentación, los constantes peligros y homicidios que se veían, entonces aceptó la idea de otro joven; huir de ahí.

Así que una noche emprendieron la fuga. Caminaron durante tres días, hasta que encontraron una casa, ahí pidieron prestado un celular y luego se lo robaron. “Yo no tenía nada que perder, lo único que me quedaba era la vida”, contó. Siguieron caminando hasta que hubo señal para hacer una llamada. Marcaron a la línea de emergencia, el número 146, que era de las Fuerzas Militares, para entregarse. Dos militares arribaron al lugar, los encontraron y les dijeron “Bienvenidos a la libertad”.

Así como William, más de 7 mil niños han escapado, pudiendo retomar sus vidas, comenzando su proceso de restablecimiento de derechos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De ahí que William hiciera un llamado a la sociedad y a medios de comunicación a no estigmatizar más a jóvenes que enfrentan esta situación, a no tacharlos de flojos, delincuentes o juventud perdida, pues son niños que en algún momento no tuvieron otra opción, pues son muchos los que viven en las zonas de accionar de la guerrilla.