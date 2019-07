La última esperanza del Chapo: Loret de Mola

Al Chapo parece irle muy mal en la cárcel donde se encuentra actualmente, en Nueva York, además de las negaciones a las peticiones que ha solicitado al juez Brian Cogan, pues recordemos que ha pedido que le compren tapones para los oídos, salir a hacer ejercicio al aire libre, entre otras cosas las cuales han sido negadas y han hecho pensar a las autoridades estadounidenses de una posible fuga.

Sin embargo, la última esperanza del Chapo podría estar en la prisión de máxima seguridad ubicada en Florence, Colorado, en la cual el exlíder del Cártel de Sinaloa se prevé pase sus últimos días, pues le espera una sentencia muy dura.

De acuerdo con el periodista Loret de Mola de Televisa, el narcotraficante pide una celda con ventana y esto podría cumplirse. La sentencia del Chapo será este próximo 17 de julio en Brooklyn, Nueva York, a las 09:15 horas.

La sentencia es esperada ya por los defensores del Chapo y por él mismo, sin embargo la última esperanza del Chapo estaría por cumplirse de ser trasladado a una celda que al menos cuente con una ventana para que el capo mexicano pueda ver el exterior, aunque no pueda salir.

Loret de Mola señaló en su columna llamada El Chapo quiere una celda con ventana, que el documento de las peticiones consta de 45 páginas, el cual señala que no se hizo público, sin embargo afirmó que él tuvo acceso, en el cual el juez rebate cada uno de los argumentos de la defensa del capo para pedir que se reponga el juicio.

EL Chapo Guzmán será sentenciado este próximo 17 de julio. Foto: AP

Así que por lo anterior, Carlos Loret señaló que lo que único que ya esperan los abogados del Chapo es su sentencia, y lo único que queda es una nueva esperanza para él: el ver el la luz al final de tanta oscuridad.

Recordemos que fue en Brooklyn, Nueva York, en donde Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera fue declarado culpable de 10 cargos y podría ser condenado a cadena perpetua.

Aquí la columna completa:

"El Chapo" quiere una celda con ventana

La defensa del narcotraficante más famoso del mundo lanzó en los últimos días peticiones casi desesperadas: que le den más agua, que le apaguen la luz de noche, que le compren tapones para los oídos…

Si Joaquín El Chapo Guzmán Loera se quejaba de las condiciones en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, no sabía lo que sería su futuro con la extradición: el aislamiento total, brutal, del Centro Correccional Metropolitano al sur de Manhattan.

Pero el juez Brian Cogan, harto por las maniobras de los abogados de El Chapo Guzmán, ha sido implacable: le ha negado todas las peticiones y presentó ayer a unos cuantos involucrados un documento de 45 páginas —que no se hizo público, pero a cuyo contenido he tenido acceso— en el que rebate cada uno de los argumentos de la defensa del capo para pedir que se reponga el juicio.

Esta solicitud de reponerlo se basó en una entrevista que dio uno de los jurados ciudadanos en la que confesó que durante el juicio estuvieron en contacto con noticias y vieron redes sociales, algo que tienen prohibido, so pena de ser descalificados. El juez Cogan determinó que por más que hayan visto cosas fuera de la Corte de Brooklyn, los testimonios desgarradores y las pruebas colosales ahí presentadas son más poderosas que cualquier publicación en Twitter o Facebook.

La fuerza de las palabras del juez en ese documento dejó más que claro a los abogados defensores de Guzmán Loera lo que ya se esperaban: se avecina una sentencia monumental contra El Chapo. Varias cadenas perpetuas. Así que tiraron la toalla y pensaron que quizá lo mejor es que venga ya la sentencia.

Sin más agua, sin luz apagada, sin tapones para los oídos, la nueva estrategia de la defensa, según fuentes con acceso, es no interponer más recursos ante el juez Cogan para que la sentencia llegue sin contratiempos, y luego lo saquen del correccional de Manhattan y lo trasladen a una prisión en donde puedan obtenerle alguna ventaja, una mínima comodidad, en el eterno futuro de cumplir su penitencia.

Por ahí apuntan las cosas: la cita para la sentencia es el 17 de julio en Brooklyn, Nueva York, a las 9:15 de la mañana hora local. Y la apuesta es que la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, a donde se espera sea trasladado El Chapo, tenga una celda que al menos cuente con una ventana desde la que el líder del cártel de Sinaloa pueda ver el cielo, aunque no pueda ni salir al patio.