La última llamada desgarradora a su madre antes de morir

Estados Unidos.- El caso de una joven de 24 años, esta llamando la atención de los medios locales de California, quien perdió la vida cuando su vehículo a un acueducto.

De acuerdo con el medio de comunicación Antena 3, la joven antes de perder la vida había realizado una llamada telefónica a su madre.

"Mamá, mamá...el coche. Caí al agua...En el acueducto, mamá", eran los gritos desesperados de la joven.

La madre de la joven en el lugar de los hechos. Foto: Victor Valley News

La madre de la joven, la señora Patricia, comenta que la llamada de su hija Xanthei fue muy desgarradora ya que al no poder ayudarla en esos momentos, sintió una gran impotencia.

Los hechos ocurrieron cuando Xanthei viajaba a bordo de su vehículo por San Bernardino, California, cuando de repente perdió el control y cayó a un acueducto, inmediatamente el vehículo comenzó a inundarse y ella no podía abrir la puerta.

Ante la desesperada situación en la que se encontraba, Xanthei llamó a su madre histérica y le comentó la situación en la que se encontraba.

La hermana de la joven de 24 años, comentó que las últimas palabras de Xanthei hacía su madre fueron "Te amo".

Alrededor de las 04:00 de la madrugada, las autoridades lograron recuperar el cuerpo de la víctima a unos 130 metros del puente que se extiende sobre el acueducto.

The Sacramento Bee, reportó que la joven había perdido el control y se estrelló contra una cerca cayendo al acueducto.

Xhantei, era una joven que había luchado exitosamente contra el cáncer el año pasado y recibió un trasplante de riñón, pero falleció ahogada al caer con su coche por un acueducto.

Fuente: Antena 3

OTRO CASO: EX LE DA TREMENDA GOLPIZA Y LO DENUNCIA EN FACEBOOK

Colombia.- Cuando una relación de pareja no funciona, lo más saludable para ambos es terminar y dejar las cosas en claro para no tener una mala comunicación entre ambos y pensar que separados el uno al otro estaremos mejor, siempre y cuando no se llegue a la violencia.

El caso de una abogada, se dio a conocer a través de los medios de comunicación local, cuando la joven de nombre Leidy, levantó una denuncia en contra de su ex pareja.

La mujer aprovechó las redes sociales y publicó un terrible suceso que pasó a manos de su ex novio, quien le propino tremenda golpiza.

"Quiero compartir mi historia para que a nadie más le pase", fueron las palabras que escribió Leidy en su cuenta de facebook.

Además de la publicación, también compartió algunas fotografías que mostraban su rostro cubierto de sangre y con fuertes golpes que recibió por su ex pareja.

Leidy de 24 años de edad, en su cuenta de facebook, señaló a su ex, como el culpable de las lesiones que presenta en su rostro, relatando lo sucedido a sus seguidores, amigos y familiares.

"La golpiza fue tan brutal y de tal magnitud que perdí el conocimiento. Ignoro cuántos minutos duró mi inconsciencia. Sólo recuerdo que cuando recuperé el sentido, escuché que llamaba a sus padres diciéndoles que yo había tenido un percance y que me iba a llevar a la clínica".

La víctima comenta que su cara estaba adormecida, y en las imágenes que compartió en facebook se observa que su ojo derecho lo tiene inflamado.

La publicación de su historia en su red social ha sido compartida más de 100 mil veces y ha recibido cientos de comentarios apoyando su gran valentía de publicar su historia.

Fuente: Sin Embargo