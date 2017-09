La ultraderecha alemana en el pueblo cuna de misiles nazis

Alemania.- (AFP).- Antaño conocida por albergar un complejo militar nazi, Peenemünde, de sólo 250 habitantes, apoya al partido antiinmigrantes Alternativa por Alemania (AfD), que aspira a un resultado histórico en las legislativas alemanas. Y eso que no ha tenido que acoger ni a un solo solicitante de asilo.

Este pequeño puerto del mar Báltico, situado en la antigua Alemania del Este, cerca de la frontera polaca, no tiene colegio ni supermercado. Su fama se la debe al régimen nazi, que fabricó allí sus V2, los primeros misiles balísticos de guiado autónomo de la historia.

Este pasado y las dificultades económicas heredadas de la época comunista explican que Peenemünde sea receptiva a los discursos nacionalistas. En las elecciones regionales de 2016, los populistas del derechista AfD consiguieron un 47% de votos.

En las legislativas del 24 de septiembre, el partido cuenta con repetir su resultado allí y en toda la región de Mecklemburgo, feudo electoral de la canciller, Angela Merkel.

Frank Neumann, de 30 años, reconoce que el discurso de orgullo nacional de la AfD cala en su aldea de Peenemünde por motivos históricos.

"Cuando era niño, todo esto me parecía fascinante, era como un gran terreno de juego con las ruinas (de las instalaciones militares nazis) ocultas en los bosques", recuerda este votante del AfD.

- Misión Apolo -

"Más tarde, me di cuenta de que los éxitos técnicos (del Tercer Reich) eran sensacionales, pero vinculados a la guerra y a la destrucción. No nos sentimos orgullosos de eso precisamente, nuestro orgullo es más general: todo el mundo debería sentirse orgulloso de su país y de su herencia", explica este responsable de una empresa.

El museo histórico y técnico local, construido en el lugar donde los prisioneros ensamblaban las piezas de los misiles del ingeniero nazi Wernher von Braun, se esfuerza en contar ese pasado con objetividad a sus 160.000 visitantes anuales.

Los V2 bombardearon a ingleses, belgas y franceses, causando 15.000 muertos en 1944-1945, pero después de la guerra permitieron indirectamente la conquista espacial dado que Von Braun puso su talento al servicio de las misiones Apolo que llevaron a los estadounidenses a la Luna.

Una réplica a tamaño real con piezas originales de un misil V2, el 18 de agosto de 2017 en el Museo Técnico Histórico de Peenemünde, en el norte de Alemania. Foto: AFP

"Intentamos presentar la historia tal como fue, sin disimular los aspectos negativos, lo que muchos aficionados de la técnica lamentan. Otros dicen que glorificamos a los ingenieros nazis", explica a la AFP Thomas Köhler, el director de los archivos del museo.

"Imagino que si los dos campos están descontentos (es porque) proponemos algo equilibrado", bromea.

La AfD considera que la política adoptada por todos los Gobiernos desde 1945 sobre los crímenes nazis borró el derecho de enorgullecerse de los grandes éxitos alemanes, tanto técnicos como culturales o científicos.

Alemania "no puede vivir eternamente sobre un montón de ruinas y de cenizas", explica a la AFP Leif-Erik Holm, candidato de la AfD a las legislativas por Mecklemburgo.

- "Esperanza de la AfD" -

El patriotismo no es el único factor del éxito de la AfD en Peenemünde. Tanto esta localidad como otras partes del Este arrastran un retraso económico respecto al Oeste.

La localidad vive esencialmente del turismo. Como consecuencia, en el distrito cada invierno el desempleo sube al 15%, y en junio pasa al 10%, o sea, el doble del promedio nacional.

Pan bendito para la AfD, que acusa a la canciller de dedicar miles de millones a los 900.000 solicitantes de asilo acogidos en 2015 y de olvidarse de las regiones desfavorecidas de Alemania.

"He visto a todos mis compañeros de colegio marcharse porque aquí no hay trabajo ni apoyo para los jóvenes o las familias con hijos", explica Frank Neumann. "Los partidos asentados, encarnados por Merkel, no hicieron nada en los últimos diez años. No sé si la AfD, como recién llegado, puede hacerlo mejor, pero tengo esperanza".