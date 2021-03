¿La usarías? Llega Swell, la red social que solo permite responder con voz

Estados Unidos.- Las redes sociales como Clubhouse y Twitter Spaces acaban de tener otro competidor ... más o menos. Swell es una nueva aplicación para iOS centrada en conversaciones de voz.

A diferencia de Clubhouse, Swell no es para conversaciones en tiempo real. En cambio, debería sentirse como un enorme chat de WhatsApp con hasta cinco minutos de largos clips de audio.

La aplicación funciona así: un usuario publica un clip de audio independiente con una imagen y enlaces adjuntos, los otros usuarios pueden navegar, escuchar y dejar sus propias respuestas de audio en su propio tiempo.

Swell también admite chats grupales de solo audio y conversaciones privadas, así como "Swellcasts" públicos, que están estructurados como un hilo de comentarios.

Aunque Swell se comparará primero con Clubhouse, la aplicación no quiere ser comparada ya que la app tiene planes de no tener anuncios y de que las conversaciones no necesiten horario específico.

La plataforma combina una experiencia social de audio que reduce el tiempo en la pantalla, une a las personas y fomenta conversaciones reflexivas mediante grabaciones de hasta cinco minutos en las que se puede agregar una imagen o un enlace.

La app permite uirte a conversaciones sobre temas determinados en salas especiales.

Los oyentes pueden responder únicamente en audio en cualquier momento para continuar la conversación de voz.

Swell incluso admite chats grupales de solo audio y conversaciones privadas, a lo que se une la posibilidad de promocionar contenido público a través de sus propias páginas en el sitio web de Swellcast.