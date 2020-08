La violencia de género limita a mujeres en política latinoamericana

México.- La participación cada vez más activa y amplia de las mujeres en los espacios públicos viene acompañada de una oleada de nuevos mecanismos de exclusión por parte de quienes han ejercido relaciones desiguales y que distan mucho de la violencia que se ejerce contra otros hombres en competencia política, de acuerdo con los expertos participantes en el primer seminario web del ciclo Litigando Estratégicamente los Casos de Violencia hacia las Mujeres en Política a Nivel Nacional en América Latina, organizado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA), en el que destacaron la importancia de generar estrategias contra la violencia sistémica hacia las mujeres en la política y la inferencia pública.

Exponen violencia sistémica

Durante el conversatorio, que también fue organizado por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y ONU Mujeres, fue presentado el documento «Sistematización de estándares internacionales sobre la prevención, atención, investigación, sanción y reparación de la violencia hacia las mujeres en política», referenciado por el autor de dicha publicación, Arsenio G. Cores, también abogado en derechos humanos. El jurista expone en el documento cómo la violencia de género limita a su mínima expresión las posibilidades de incidencia y de participación femenina en los espacios públicos, y que esta violencia dista mucho de las prácticas históricas ejercidas contra los hombres rivales en contienda política.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Con reglamentos y sin sentencia

Arsenio ahondó en el documento en que las diferentes manifestaciones de la violencia hacia las mujeres, practicadas también contra presidentas, congresistas y dirigentes políticas latinoamericanas, en sus mandatos, durante la última década, han generado que la violencia política trascienda de lo privado a lo público, de lo nacional a lo internacional; y se evidencia el peligro que implica ver como normal la violencia contra las mujeres en la política y en los cargos públicos, pero que, dentro de las estructuras de poder, pareciera solo ser percibida por ellas, siendo invisible para los ojos del mundo.

Además, durante la charla fue destacado que, a pesar de que existen instrumentos internacionales en torno al litigio estratégico en casos de violencia política contra las mujeres, no hay sentencias actualmente por parte de la Corte Internacional, y esto se debe en parte a que la violencia de género sistematizada por sí misma impide ver que se está ejerciendo violencia contra las mujeres.

Violencia política en México

La mexicana Mónica Aralí Soto Figueroa, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y experta de México del Comité de Expertas del MESECVI, comentó que la lucha por el ejercicio de los derechos de la mujeres en México es constante, y en este sentido han innovado para detener la violencia contra las mujeres en la política, cansadas de no obtener respuesta por los mecanismos tradicionales, por lo que han aplicado una estrategia jurídica que denominaron como la inversión de la carga de la prueba, que permite que a la mujer que demanda alguna falta por parte del Estado o de los funcionario que le impidan ejercer derechos no se le exija la prueba de que no se le ha permitido de algún modo la adecuada participación política, sino que mediante la denuncia los organismos electorales y los funcionarios deben probar que no ha sido ejercida dicha violencia o discriminación.

Por ejemplo, deberán probar que hubo difusión adecuada de las convocatorias y que estas llegaron a todas las mujeres para no limitarlas de participar.

Asimismo, hizo un llamado a las asociaciones civiles de mujeres y a todas las activistas y feministas para estar atentas durante los próximos ejercicios electorales, ya que prevé que así como han sido digitalizados los trabajos y se ha dado un aumento de las comunicaciones remotas por la pandemia, también puede aumentar la violencia contra las mujeres en las redes sociales, por lo que invitó a todas las mujeres a denunciar y estar acompañadas, ya que es muy difícil llegar a la justicia si no hay acompañamiento de las mujeres que hacen alguna denuncia, afirmó.

Voz por las abogadas de Guatemala

Durante el conversatorio, Paula Barrios, directora de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo de Guatemala, con amplia experiencias en litigio estratégico en ese país, habló de generar mecanismos que permitan poner al centro la voz y la verdad de las mujeres, pues los derechos por los que luchan las mujeres no son solo derechos individuales, sino también colectivos.

En ese sentido, quienes litigan lo hacen por todas las mujeres. Reconoció además que el costo político del ejercicio de estos derechos suele ser alto.

Explicó que existe una sociedad muy indiferente, pues se sigue ejerciendo discriminación hacia las mujeres que litigan a favor de las mujeres, y es por eso que en su asociación civil continúan recibiendo denuncias de casos de abogadas a quienes no se les permite ejercer en plenitud.

Habló en este sentido a todas las mujeres y las invitó a romper el silencio, a buscar la justicia y la transformación, respetar y promover estándares internacionales, así como a impulsar la lucha por los derechos humanos.

Reforma

Recientemente, el 13 de marzo del 2020, el Senado mexicano aprobó una reforma para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de la mujer (Segob, 2020).

Violencia política

La violencia política afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público (TEPJF, 2020).