Lanzan Barbie del Día de Muertos; critican supuesta explotación monetaria de tradiciones mexicanas

Estados Unidos.- Hace algunas semanas Mattel presentó su nueva Barbie inspirada en el Día de Muertos de este año, la cual provocó el amor a primera vista de muchas personas, sin embargo, también levantó polémica entre algunos críticos, quienes aseguran que podría tratarse de una explotación monetaria y una apropiación cultural por parte de la empresa estadounidense y no un homenaje como supuestamente ellos lo dan a conocer.

Mi esperanza para estas muñecas es que puedan traer más conciencia sobre la celebración del Día de Muertos, la celebración del Día de Muertos es muy importante porque honra a los familiares y amigos que ya no están con nosotros", dijo en su momento el diseñador de la muñeca, Javier Meabe. No obstante, a pesar de ser un producto extraordinariamente bello, varios no están convencidos de sus verdaderas intenciones.

De acuerdo a la socióloga y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, La Barbie Catrina "está relacionada con los flujos migratorios que ahora son mucho más marcados. Esta muñeca es el resultado de una hibridación cultural, entre lo que existe al otro lado de la frontera (en Estados Unidos) y lo que hay acá, explico a AFP.

Según los críticos, la nueva Barbie podría representar un peligro a futuro que distorsione las tradiciones, símbolos y otros elementos de nuestra cultura, asimismo, es importante mencionar que esto contradice totalmente la "libertad creativa".

Por otro parte, el sociólogo Roberto Álvarez, reforzó esta idea argumentando que la celebración "debe ser un tema solemne", pero se ha convertido en un evento comercial en Estados Unidos desde el gran éxito del filme de Disney Pixar "Coco" en 2017, y anteriormente con "Espectro" en 2015, de la saga de James Bond. "La importancia cultural, hereditaria y simbólica que esta festividad tiene para México, a ojos del mercado, abre un campo de oportunidades que es explotado por estas firmas", agregó Álvarez.

Nueva Barbie Dia de Muertos 2020/ Mattel

Lo que es una realidad es que la nueva propuesta de Mattel tiene maravillados a miles de internautas no solo de México, sino de otras partes del mundo.

Cuando la empresa estadounidense lanzó su primera Barbie inspirada en el Día de Muertos el año pasado, tuvo tanto éxito que se agotó en todas las tiendas rápidamente, este año, se espera algo similar. Esta nueva versión se trata de una adaptación de la "Catrina", creada por el caricaturista José Guadalupe Posada en el año de 1912, la cual fue decorada con un elegante vestido de encaje de color palo de rosa.

Cabe señalar que la Barbie Día de Muertos es la cuarta edición de esta muñeca inspirada en México, tras la Catrina de 2019 y otras que fueron dedicadas a la golfista Lorena Ochoa y a Frida Kahlo. Esta última no pudo venderse en México, debido a que la familia de la artista consideró que la imagen de la muñeca no correspondía con la de ella.