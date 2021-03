Las fuerzas de Myanmar matan a decenas en el día más mortífero desde el golpe

Myanmar.- Mientras el ejército de Myanmar celebraba el feriado anual del Día de las Fuerzas Armadas con un desfile el sábado en la capital del país, soldados y policías de otros lugares mataron a decenas de personas mientras reprimían las protestas con la sangría más mortífera desde el golpe de estado del mes pasado.

El sitio de noticias en línea Myanmar Now informó el sábado por la noche que el número de muertos había llegado a 114. Un recuento emitido por un investigador independiente en Yangon que ha estado compilando el número de muertos casi en tiempo real situó el total en 107, repartidos en más de dos docenas de ciudades y pueblos. Eso es más que el máximo anterior del 14 de marzo, que osciló entre 74 y 90.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los asesinatos generaron rápidamente la condena internacional, incluida una declaración conjunta de los jefes de defensa de 12 países.

Leer más: Ataque a biblioteca en Canadá deja una mujer muerta y seis heridos

"Un ejército profesional sigue los estándares internacionales de conducta y es responsable de proteger, no de dañar, a las personas a las que sirve", dijo. "Instamos a las Fuerzas Armadas de Myanmar a que cesen la violencia y trabajen para restaurar el respeto y la credibilidad con el pueblo de Myanmar que ha perdido con sus acciones".

La delegación de la Unión Europea en Myanmar dijo que el 76º Día de las Fuerzas Armadas de Myanmar "quedará grabado como un día de terror y deshonra".

La matanza de civiles desarmados, incluidos niños, son actos indefendibles", agregó.

El embajador de Estados Unidos, Thomas Vajda, dijo en un comunicado que "las fuerzas de seguridad están asesinando a civiles desarmados".

Estas no son las acciones de una fuerza militar o policial profesional, escribió. El pueblo de Myanmar ha hablado con claridad: no quiere vivir bajo un régimen militar

El número de muertos en Myanmar ha aumentado constantemente a medida que las autoridades se vuelven más contundentes a la hora de reprimir la oposición al golpe del 1 de febrero que derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi. El golpe revirtió años de progreso hacia la democracia después de cinco décadas de gobierno militar.

Las cifras recopiladas por el investigador de Rangún, que pidió no ser identificado por su seguridad, en general han coincidido con los recuentos emitidos al final de cada día por la Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos, que documenta muertes y arrestos y es ampliamente visto como un resultado definitivo. fuente. Associated Press no puede confirmar de forma independiente el número de muertos.

Hasta el viernes, la asociación había verificado 328 muertes en la ofensiva posterior al golpe.

El número de muertos había llegado a 114. Foto: AP

El jefe de la junta, el general mayor Min Aung Hlaing, no se refirió directamente al movimiento de protesta cuando pronunció su discurso del Día de las Fuerzas Armadas televisado a nivel nacional ante miles de soldados en Naypyitaw. Se refirió únicamente al “terrorismo que puede ser perjudicial para la tranquilidad del Estado y la seguridad social”, y lo calificó de inaceptable.

El evento de este año fue visto como un foco de violencia, y los manifestantes amenazaron con redoblar su oposición pública al golpe con más y más manifestaciones. Los manifestantes se refieren a la festividad por su nombre original, Día de la Resistencia, que marca el comienzo de una revuelta contra la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial.

La televisión estatal MRTV mostró el viernes por la noche un anuncio instando a los jóvenes, que han estado al frente de las protestas y son prominentes entre las víctimas, a aprender una lección de los muertos durante las manifestaciones sobre el peligro de recibir disparos en la cabeza o la espalda.

La advertencia fue ampliamente interpretada como una amenaza porque una gran cantidad de las muertes entre los manifestantes se debió a disparos en la cabeza, lo que sugiere que han sido blanco de muerte. El anuncio sugirió que algunos jóvenes estaban participando en la protesta como si fuera un juego, e instó a sus padres y amigos a disuadirlos de participar.

En los últimos días, la junta ha retratado a los manifestantes como los que perpetraron violencia por su uso esporádico de cócteles Molotov. El sábado, se vio a algunos manifestantes en Yangon portando arcos y flechas. Por el contrario, las fuerzas de seguridad han utilizado munición real durante semanas contra lo que sigue siendo una abrumadora multitud pacífica y desarmada.

La embajada de Estados Unidos dijo que el sábado se realizaron disparos en su centro cultural en Yangon, aunque nadie resultó herido.

El gobierno militar no emite recuentos regulares de víctimas, y cuando ha publicado cifras, los totales han sido una fracción de lo que han informado partidos independientes como la ONU. Ha dicho que su uso de la fuerza está justificado para detener lo que ha llamado disturbios.

En su discurso del sábado, Min Aung Hlaing aprovechó la ocasión para tratar de justificar el derrocamiento del gobierno de Suu Kyi, acusándolo de no investigar las irregularidades en las elecciones generales de noviembre pasado y repitiendo que su gobierno celebraría "elecciones libres y justas" y entregar el poder después.

El ejército ha afirmado que hubo irregularidades en las listas de votantes de las últimas elecciones, que el partido Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi ganó de manera aplastante.

La junta detuvo a Suu Kyi el día que asumió el poder y continúa reteniéndola por cargos penales menores mientras investiga las denuncias de corrupción en su contra que sus partidarios descartan por tener motivos políticos.

Leer más: Bebé muere de hambre; su madre lo abandonó para irse de fiesta por 6 días

Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch, con sede en Nueva York, dijo que los eventos del sábado demostraron que los militares, conocidos en Myanmar como Tatmadaw, deben ser procesados en tribunales internacionales.

Este es un día de sufrimiento y luto para el pueblo birmano, que ha pagado por la arrogancia y la codicia del Tatmadaw con sus vidas, una y otra vez, dijo.