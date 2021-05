Las horribles quemaduras que sufrió una mujer en Reino Unido por una explosión en un bar FOTOS

Reino Unido.- Una mujer del Reino Unido ha publicado imágenes impactantes de las horribles quemaduras que sufrió mientras celebraba su cumpleaños número 28 en un bar, cuando un calentador portátil explotó después de que un miembro borracho de su grupo supuestamente vertiera etanol en él.

April Charlesworth y su prima enfermera Ashleigh Charlesworth, de 27 años, fueron trasladadas de urgencia a hospitales y colocadas en ventiladores después de la explosión el sábado por la noche en el jardín de The King's Head en Great Cornard, Suffolk, informó South West News Service.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cierta persona, que era parte del grupo con el que estaba, pensó que era divertido seguir llenando el calentador con etanol, dijo April, informó el Sun.

"Estaba un poco borracho y seguíamos diciéndole que no lo hiciera", dijo. “Había otro miembro de nuestro grupo que le impedía hacerlo. Pero luego se fueron al baño por un minuto, y todo sucedió muy rápido ".



“Todo sucedió muy rápido”, recuerda April Charlesworth sobre la explosión.

Leer más: Tokio alargará el estado de emergencia del COVID-19 hasta el 31 de mayo

April agregó: "Todo lo que recuerdo es que mi cara estaba en llamas".

Irónicamente, lo que pudo haberle salvado la vida fue en realidad el alcohol. “Hice que alguien me arrojara una botella de vino encima y luego me llevaron al baño y me salpicó agua”, dijo la madre de uno a SWNS.

April fue trasladada de urgencia al Hospital Bury St. Edmunds antes de ser trasladada al Hospital Queen Victoria de Londres, donde dijo que ha estado sufriendo ataques de pánico por el roce con la muerte.

Muchas de las quemaduras fueron graves y otras de ellas fueron en la zona del rostro. GoFundMe

Leer más: Mujer de Missouri encuentra bomba de la Segunda Guerra Mundial en su patio trasero

“Al principio no recordaba nada, pero he tenido flashbacks. Solo recuerdo que Ashleigh y yo estábamos en llamas ”, dijo April, quien se despertó cuatro días después con quemaduras graves en el cuello, las manos y la cara.

Dijo que será un "largo viaje" hacia la recuperación, informó The Sun, y agregó: "Son mi pecho y mi cara los peores. Toda mi cabeza todavía está vendada. Mis dos manos todavía están vendadas también, aparte de un par de dedos".

"Me pusieron piel de donante de piel en la cara y el pecho, y me dijeron que funciona bien", agregó. “No he hablado con el tipo desde entonces que seguía vertiendo etanol en el calentador.

Muchas de las quemaduras no podrán ser tratadas mas que a largo plazo. GoFundMe

"Ni siquiera he recibido un mensaje de texto ni nada para disculparme ", dijo April, trabajadora de apoyo de Your Life Care Solutions, un proveedor de atención médica domiciliaria del Reino Unido. “Pudo salir del hospital después de solo 36 horas, mientras que aquí todavía estoy 12 días después.

Su padre, Paul Charlesworth, de 55 años, dijo que la dejó en agonía y que "los médicos están haciendo todo lo posible para no hacerle nada a la cara, ya que esperan que la piel pueda curarse por sí sola".

Todavía tiene que usar una máscara especial en la cara, ya que este tipo de quemaduras pueden dañar la piel durante días, dijo al Sun.

“Ella tiene un dolor extremo y necesita que le limpien la piel químicamente”, dijo.

‘The Crown’: Gobierno británico pide a Netflix aclarar que se trata de ficción

“Lo que sucedió solo se ha asimilado a Ashleigh en los últimos días. Es tan desafortunado ya que ella es una heroína que hace tanto por el NHS ". Su hija ha trabajado como enfermera durante la pandemia de COVID-19 y también ha administrado vacunas, informó el Sun.