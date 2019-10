"Las lesbianas y bisexuales existen para excitar a los hombres" afirma investigador 

Chipre.- La escandalosa afirmación sucedió en la Universidad de Nicosia, en la isla de Chipre, cuando un investigador se atrevió a decir que las lesbianas y bisexuales existen solo para excitar a los hombres.

Apostolou, el investigador que causó polémica, comento que se llevaron a cabo 509 entrevistas a personas heterosexuales, con la intención de estudiar como es que se origina el lesbianismo.

En conclusión determinaron que algunas mujeres desarrollan atracción emocional y sexual por otras mujeres por el hecho de que a los hombres les genera cierto deseo.

El académico aseguró en una entrevista que una parte los de hombres desea que su pareja se sienta atraída por el mismo sexo, y es por esta razón que las mujeres desarrollan esos sentimientos.

Para muchos esta afirmación es absurda puesto que a una lesbiana no le importaría complacer a un hombre, en ese caso se estaría hablando de bisexualidad.

Cerca de la mitad de los hombres dijeron que se excitarían si sus parejas les revelaran que sienten atracción hacia el mismo sexo

Menelaos Apostolou, agregó que la razón principal por la que un hombre se sentiría atraído por una lesbiana es porque tendría la certeza de ser el único varón en su vida, pues el cree que si una mujer desea a otra mujer, no habría razón para que buscara a otro hombre.

Comentó que si una mujer siente deseos sexuales fuera de la relación, no habría problema en que buscara satisfacerse con otra mujer pues no estaría buscando a un hombre y eso no seria infidelidad.

Sin duda la investigación ha causado muchas burlas, aseguran que sus fundamentos son absurdos y carecen de sentido, pues afirman que es una manera de desestimar a las lesbianas y bisexuales por considerarlas un invento para satisfacer a los varones.