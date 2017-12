"Las mujeres tienen que limpiar más y callarse"

Fushun, China.- Limpiar, cocinar y sobre todo no decir nada... Estos eran los preceptos de un "curso de moral para las mujeres", que las autoridades chinas acabaron suspendiendo después de difundirse un polémico video con una de sus lecciones.

"Las mujeres tienen que hablar menos, limpiar más y callarse", asegura una profesora a un grupo de estudiantes, en este video que se convirtió en viral en las redes sociales.

"Las mujeres no deberían esforzarse en subir en la escala social sino quedarse siempre en el nivel más bajo", prosigue, en un curso organizado en la ciudad de Fushun, en el noreste del país.

Foto: AFP

"Si encarga comida en lugar de cocinarla usted misma, desobedece a las reglas de las mujeres", asegura después un instructor masculino.

Estas clases comenzaron en 2011 por iniciativa de la "Asociación de Investigación sobre la Cultura Tradicional de Fushun" para defender los valores confucianos. Pero las imágenes causaron un gran revuelo.

"Es la esclavitud para las mujeres, no la moral para las mujeres", critica un internauta en la red social Weibo.

Foto: AFP

El ayuntamiento de Fushun aseguró que las clases empezaron sin el visto bueno de las autoridades y que por lo tanto serían suspendidas, informó la agencia oficial Xinhua, precisando que se habían abierto sucursales en otras tres ciudades del país.

En estos últimos años, los cursos de moral tradicional se han ido multiplicando en China, fundándose en los principios de la filosofía de Confucio para propagar los valores de obediencia y conservadurismo.

El confucionismo, venerado en la época imperial, fue combatido por los comunistas tras su llegada al poder en 1949.

Pero esta filosofía vuelve a estar en boga desde hace cinco años, bajo la presidencia de Xi Jinping, que no duda en citar al reconocido pensador para defender la cultura china tradicional con fines patrióticos.



Las patronas de domésticas, ¿signo de machismo?

Foto: Archivo

Jalisco, México.- Lina tiene un aspecto “fitness”, se tiñe el cabello de rubia, dice que le gusta la nutrición, el deporte y la vida saludable; hace unos días inició un debate en un grupo de Facebook llamado “Patronas Unidas contra el abuso de domésticas”. Lina se quejaba de que otras integrantes pagan demasiado a las personas que les ayudan en casa.

“Hace unos días pasé el contacto de esta muchacha y prefiero ya no pasar contactos porque en serio que las acostumbran muy mal. Una miembro de aquí la contrató y le dio trabajo para únicamente cocinar y cuidar a su bebé y le paga 280 pesos!!! O sea, no hacer nada, y de hecho sé quién es!!! Se puede sacar del grupo? Y claro que viene a probar un trabajo donde hace aseo, dobla ropa y molesta porque no quiere planchar y prefiere irse con seis horas de trabajo! ¿Qué está pasando con estas miembros del grupo, en verdad? Entiendo que cada una paga lo que quiera, pero nosotras mismas cometemos un gran error al darles trabajo por no hacer nada!”, publicó y hubo reacciones a favor y en contra.

Foto: Pixabay

Muchas de las discusiones en este grupo son similares: pagarles extra o no por quedarse a cuidar a los niños en la noche, ofrecerles de lo que todos comieron ese día o de lo que sobró de ayer…

Olimpia, otra integrante del grupo, se quejó porque al llamar a una chica para ofrecerle trabajo ella respondió que lo pensaría porque tenía otras opciones. Al respecto, María José opinó que las trabajadoras del hogar “ya se cotizan e igual salen flojas o rateras”.

Foto: Archivo

“Elvira” trabaja en varias casas de Guadalajara y confirma que hay gente que trata mal a quienes les ayudan en el hogar; a veces ni siquiera ofrecen agua, quieren que limpien toda la casa, cocinen, laven, planchen y laven ropa por el mismo precio o de plano las quieren tener ahí ocho o más horas, aunque ya hayan terminado todas sus labores.

“Hay de todo, hay gente muy buena y otra que abusa, que ni siquiera agua te ofrece o que tiene casas muy grandes y te quieren pagar como si fuera un departamentito; a veces para llegar a algunos lugares tienes que tomar muchos camiones o caminar mucho porque hasta allá no llega ningún camión y eso también lo tienes que tener en cuenta”, explica.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: