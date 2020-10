Las mujeres trans y su reivindicación social en Bolivia

Bolivia.- Leonie Dorado, a sus 27 años, es la primera presentadora trans en su país, Bolivia. Dorado se convirtió en un importante referente en la reivindicación social de las mujeres trans en dicho país.

El estado de emergencia en que se encuentran las mujeres trans sigue activo. Se sabe que del colectivo LGBTIQ siempre, hasta el día de hoy, la parte más vulnerable es el sector trans, en el que han cometido más actos de asesinatos a nivel mundial, donde existe una alta tasa de desempleo, transfobia, transfeminicidios o discriminación.

Todo ello, aunado a que muchos hombres y mujeres trans que utilizan métodos invasivos resultan tan agresivos para sus organismos que su promedio de vida es de 45 años de edad, compartió la primera mujer trans en dar las noticias en Bolivia.

A sus 27 años, Leonie Dorado suspendió sus estudios de la carrera de jazz en el Conservatorio Nacional de Música en Bolivia por la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2.

Sin embargo, en abril de este año, recibió la propuesta para entrar a los medios de información en su país, convirtiéndose en la primera presentadora de noticias transgénero en su natal Bolivia.

Dorado detalló que se trata de un proyecto de reivindicación de los derechos laborales de las personas trans, para implementar una línea de igualdad, diversidad racial y de diversidad de orientación o de identidad sexual, contó en entrevista para Debate.

"Una persona trans, sin tener que agregar la palabra transgénero o transexual, es una persona que ejerce sobre sí misma la liberad de ser quien quiera ser, llámenlo libertad o libre albedrío. Es eso, es la libertad de proyectarse en la vida con el género que uno desea porque es una construcción", explicó.

Ella es transgénero; es decir, no se ha realizado una reasignación genital. Una persona transexual es la que sí realiza esa reasignación genital.

De ahí que ella asevere que una persona transgénero no tiene problemas con su rasgo físico genital, se acepta como es, y, en caso de Leonie, ya no piensa que ha nacido en un cuerpo equivocado, mensaje que es parte de este estado de emergencia, pues además de que las cirugías y los tratamientos de reasignación de sexo son muy costosos, también son delicados.

La infancia trans

Dorado destacó que hoy en día tenemos niños que, desde muy pequeños, tres, cuatro, cinco años de edad, comienzan a expresar a sus padres esta identidad que ellos sienten.

Se lo dicen a los padres, pero al ser los padres los que dirigen esa transición de sus hijos, regularmente las cosas no salen bien.

De ahí que se cuestionara ¿cómo quieres que tu hijo sea feliz si el mensaje transgénero hoy día a nivel mundial es "has nacido en un cuerpo equivocado y tienes que hacer toda una serie de cambios físicos para ser feliz, para hacer tu vida"?

"Un tema complicado, porque si tú naces con un odio hacia ti mismo, queriendo cambiar cada centímetro de tu cuerpo, ¿en qué momento estudias?, ¿en qué momento buscas proyectarte en la vida?, ¿en qué momento te preparas si sabemos que hoy en día las personas trans tienen que hacer el doble o el triple de esfuerzo para ocupar un espacio social como un puesto de trabajo?".

Leonie Dorado mencionó que es un estado de emergencia bastante fuerte porque es una situación que ya está tan globalizada e internalizada en la sociedad que indirectamente siempre le han preguntado cuándo se hará la operación o cuándo empezará su terapia de hormonas, terapia que Leonie considera innecesaria y peligrosa, ya que en carne propia conoce sus efectos.

El cáncer, una colega que está venciendo su segundo cáncer por una reasignación genital, además de que las mujeres transexuales tienen infecciones de por vida. Las hormonas son veneno

Reivindicación

Pese a estos riegos, la necesidad de verse como el otro sexo deseado es parte de dejarse influenciar o dirigirse por las opiniones o por las concepciones de gente externa sobre cómo deben verse y cómo deben ser, cuando realmente la persona trans es quien debe decirle al mundo quién es ella o él misma/o, dijo.

Con su llegada al programa de televisión del canal de Abya Yala TV, Leonie se ha vuelto popular, todo por ser la primera mujer trans en dar las noticias en su país. Popularidad llena de críticas y rechazo, tan solo por sercomo ella es, contó a este medio en entrevista en vivo.

"Lo poco que he llegado a leer de la cobertura internacional que se me ha hecho, he leído algunos comentarios que me reclamaban por qué yo estoy ocupando el lugar de otra mujer que debería estar ahí, que el patriarcado siempre gana, y cosas por el estilo. Me gusta aclarar ese punto porque yo soy una persona que no es partidaria de que la gente acepte los temas de género ni la diversidad, pues cada persona tiene su opinión", señaló.

Si bien es cierto que cualquier mujer trans podría haber ocupado este puesto, detalló que buscaban un perfil muy particular, alguien que no requiriera de operaciones o tratamientos, sino más bien una mujer con ideología de género, ya que una mujer trans que tiene prótesis y que reafirma la idea de que has nacido en un cuerpo equivocado no podía pertenecer porque justamente la intención es tratar de mostrar que una persona trans, sin necesidad de tener que utilizar métodos invasivos, como los tratamientos con hormonas o cirugías plásticas, puede desarrollar su vida de forma normal como cualquier otra persona, y que lo que de verdad importa es qué tan profesional eres para realizar una labor, puntualizó.

"La reivindicación social se da en el momento en que un colectivo que está en estado de vulnerabilidad, como lo es el colectivo trans dentro del colectivo LGBTIQ, una persona que es capaz de desarrollar está actividad o esta labor que se le ha sido asignada de forma oportuna y eficaz, ese es el momento en que recién empieza la reivindicación social", declaró.