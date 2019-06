Las palabras de AMLO que no logran convencer a Donald Trump

México, (AFP) - La contradictoria política migratoria del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que en el discurso abre las puertas de su país pero en los hechos detiene a más migrantes, no termina de convencer al mandatario estadounidense, Donald Trump, que anunció represalias en forma de aranceles.

Al llegar a la presidencia en diciembre pasado, López Obrador dijo que no mandaría a perseguir migrantes e incluso les ofreció trabajo, servicios de salud y educación en México mediante visas humanitarias.

"Abrió la boca demasiado temprano. Prometer un cambio de política migratoria en semanas está fuera de toda realidad", dijo a la AFP el investigador en asuntos internacionales de la Universidad Iberoamericana Javier Urbano.

Miles de migrantes han intentado cruzar a Estados Unidos a través de México. Foto: EFE

La migración de centroamericanos y un creciente número de cubanos hacia México se aceleró, mientras el país se vio superado en sus capacidades para garantizar un tránsito ordenado, añadió el experto, y las autoridades volvieron a la política de contención y detención.

De enero a abril de este año, según cifras oficiales, México detuvo a 51.607 migrantes, principalmente de Centroamérica. Se trata de un aumento de 17% frente al mismo periodo de 2018.

"Es incongruente respecto a la narrativa, que es a todas luces muy novedosa y progresista, pero en la práctica no lo está haciendo", comentó Leticia Calderón, experta en migración del centro de investigación Instituto Mora.

La frontera de la Patrulla dijo ha encontrado más de 180 grupos de más de 100 personas desde octubre, en comparación con 13 en el período anterior de 12 meses y dos en el año anterior. Foto: AP

En las últimas semanas se han visto operativos inéditos, como la detención de cientos de migrantes cuando transitaban en caravana por el sur o allanamientos por agentes federales en hoteles donde se hospedan migrantes que cuentan con recursos económicos.

Sin embargo, ninguna medida parece suficiente para Trump, quien anunció el jueves que impondrá a partir del 10 de junio aranceles graduales a todos los bienes provenientes de México para forzarlo a detener el creciente flujo de indocumentados hacia el norte, provenientes en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador.

La migración ha acaparado los reflectores mundiales ante la dura postura de Trump, que esgrime una "amenaza a la seguridad nacional" estadounidense al hacer estas exigencias a México.

"Seguimos muy presionados y le guste o no al gobierno mexicano, sigue bastante sincrónico a la política de seguridad del gobierno de Estados Unidos", agregó Urbano.

Aún cuando se ha vuelto a la política de contención y detención de migrantes, el aumento del flujo de personas se ha acelerado a un nivel que las propias autoridades califican de "insólito".

Por otro lado, el debate migratorio difícilmente se evaporará en antesala de la elección en Estados Unidos.

Donald Trump dijo que pondrá aranceles del 5% para todos los productos provenientes de México. Foto: AP

En su afán de reelegirse en 2020, Trump pinta a México como el gran culpable de la migración ilegal y toma medidas en su contra para congraciarse con su electorado, explicó el analista.

Incluso si López Obrador respondiera puntualmente a las actuales exigencias en materia migratoria, el tema seguirá en el discurso de Trump.

"Está buscando la reelección y este tema es muy importante para su base electoral conservadora", dijo Urbano.

López Obrador, en contraste, ha optado por evitar polemizar con Trump y en una carta que le envió tras el anuncio de los aranceles le propuso "profundizar en el diálogo" y "buscar alternativas de fondo al problema migratorio".

Para frenar la ola migratoria, el gobierno mexicano ha impulsado un plan de inversión en Guatemala, Honduras y El Salvador que requeriría de unos 10.000 millones de dólares al año.

Los especialistas aplauden la propuesta, pero esperan conocer más detalles de la forma en que se implementaría y en cómo participarán los países centroamericanos.

"En el plan que se presenta se menciona muchos 'qués' pero no se menciona ningún 'cómo' y esa parte a mí me preocupa mucho, porque de pronto veo demasiado subordinado a Centroamérica, no la veo actuante", dijo Urbano.

López Obrador se muestra positivo y espera que Donald Trump recapacite. Foto: AFP

Y, en medio de este nuevo desencuentro entre México y Estados Unidos, los vecinos que comparten una frontera de casi 3.200 km, sigue latente una amenaza real para ambos: el narcotráfico.

Trump reprochó este viernes que, según sus cifras, 80.000 personas murieron en Estados Unidos en 2018 por consumo de drogas. "Esto ha pasado por muchos años y no se ha hecho nada", dijo.

Hace exactamente cuatro meses, López Obrador anunció el fin de la "guerra" contra el narcotráfico, un flagelo al que desde entonces busca atajar mediante ayudas sociales para jóvenes presas de las bandas criminales.

Pero su gobierno promueve la creación de una militarizada Guardia Nacional, que, a decir de expertos, lleva un paso más allá el polémico operativo antidrogas lanzado en diciembre de 2006 con las Fuerzas Armadas como protagonistas.

Esa estrategia desató una ola de violencia con más de 200.000 homicidios, según cifras oficiales, que no detallan cuántos casos están ligados al crimen organizado.