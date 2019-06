Reino Unido.- Investigadores han descubierto que las plantas terrestres se extinguen 500 veces más rápido de lo normal y todo por las acciones del hombre en la Tierra. Por lo tal se pone en peligro nuestra propia especie, además más ecosistemas del planeta, así lo dieron a conocer en una revista científica.

Según la investigación el hombre ha provocado la extinción de más de 571 especies en los últimos 250 años. La cifra supone más del doble del número de aves, mamíferos y anfibios que han desaparecido durante el mismo período.

También el estudio revela que, a pesar de que se han extinguido menos especies de animales, su tasa de disminución es más rápida que los periodos pasados.

Una de las investigadoras dijo que gran parte de las personas puede nombrar un mamífero o un ave que se haya extinguido, pero pocos nombran una planta extinta.

Las plantas se extinguen cada vez más rápido de lo normal Foto: Pixabay

Agregó que en la desaparición de la fauna el ser humano no presta demasiada atención.

Los investigadores descubrieron que las tasas más altas de extinción de plantes se presentan en las islas que están ubicadas en los trópicos o en áreas con un clima mediterráneo.

La investigadora expresó que la extinción de las plantas es una terrible noticia para todas las especies, ya que les afecta a cada una de ellas.

"Calentamiento global reducirá fauna marina, dice estudio"

Los océanos podrían perder una sexta parte de sus peces y otras especies marinas para finales de siglo si el cambio climático continúa al ritmo actual, de acuerdo con un estudio difundido el martes.

Por cada grado Celsius (1,8° Fahrenheit) que aumente la temperatura en los océanos, la masa total de fauna marina se contraerá 5%, de acuerdo con un amplio estudio de un equipo internacional de biólogos marinos basado en modelos computarizados. Y eso no incluye los efectos de la pesca.

Si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan a su ritmo actual causarán la pérdida de 17% de la biomasa —el peso conjunto de toda la fauna marina— para el año 2100, según el estudio presentado en la publicación Proceedings of the National Academy of Sciences. Pero si el mundo reduce la contaminación con carbono, la pérdida podría limitarse a sólo 5%, de acuerdo con el estudio.