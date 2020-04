Las preguntas sobre la salud de Kim resaltan los límites de inteligencia

Corea del Sur.- La prolongada ausencia pública del líder norcoreano Kim Jong Un ha llevado a rumores de problemas de salud y preocupaciones sobre cómo podría influir en el futuro de lo que un analista llama el "talón de Aquiles" del noreste de Asia, una referencia al La beligerancia y la naturaleza impredecible del norte.

Kim Yo Jong, derecha, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, ayuda a Kim a firmar una declaración conjunta luego de la cumbre con el presidente surcoreano Moon Jae-in /AFP

Pero hay una pregunta básica debatida por los medios de comunicación y los servicios de inteligencia del gobierno: ¿son ciertos los rumores ?

El estado exacto de la salud de Kim es importante porque podría determinar la estabilidad del gobierno dinástico en Pyongyang y la seguridad de las armas nucleares que la nación ha amenazado en repetidas ocasiones con sus vecinos y los Estados Unidos.

Es un problema que las naciones externas han enfrentado durante décadas. Recopilar información sobre quizás el país más reservado, sospechoso y difícil de leer del mundo es increíblemente difícil. Y probablemente no hay nada que Corea del Norte guarde más de cerca que la información sobre la salud de Kim, que probablemente solo se comparte entre una pequeña porción de la élite, incluida su poderosa hermana, Kim Yo Jong.

En el corazón de las deficiencias de inteligencia sobre Corea del Norte está su naturaleza extremadamente cerrada. Pero también hay mucha culpa en Corea del Sur por los esfuerzos realizados allí.

Los partidarios del gobierno liberal de Corea del Sur, que sigue ansioso por el compromiso intercoreano, lamentan la década anterior de gobierno conservador, cuando los intercambios entre diplomáticos, líderes gubernamentales y empresariales, grupos de ayuda y otros se detuvieron bajo políticas de línea dura hacia las ambiciones nucleares de Corea del Norte. Esto, dicen, priva a los espías de fuentes de información de alta calidad.

Mientras tanto, los conservadores culpan a los liberales por reducir las operaciones de espionaje supuestamente mientras persiguen un acercamiento intercoreano. Dicen que tales redes han sido difíciles de reconstruir.

El gobierno de Corea del Sur ha minimizado repetidamente los informes de los medios no confirmados de que Kim tiene una salud frágil después de una cirugía cardíaca, diciendo que no ha detectado ninguna actividad inusual en Corea del Norte ni ninguna preparación de emergencia por parte de su gobernante Partido de los Trabajadores, militares y gabinete. Sin especificar sus fuentes, la oficina presidencial de Corea del Sur dijo que cree que Kim está manejando los asuntos estatales normalmente en un sitio no especificado fuera de la capital, Pyongyang.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los periodistas el lunes que tiene una "muy buena idea" sobre la salud de Kim, pero que no podía hablar al respecto y le deseó lo mejor.

"Sé cómo le está yendo, relativamente hablando", dijo Trump en la Casa Blanca. "Probablemente estarás escuchando en un futuro no muy lejano".

Algunos expertos dicen que Corea del Sur, así como sus vecinos regionales y su aliado Washington, deben comenzar a prepararse para la inestabilidad de alto nivel que podría surgir si Kim se ve afectado por problemas de salud o incluso muere. Eso podría incluir a los refugiados norcoreanos que inundan Corea del Sur o China, o a los intransigentes militares que sueltan armas nucleares.

Planear para esos es el peor de los casos es crucial porque nadie sabe con certeza qué está sucediendo, dijo Nam Sung-wook, un experto de Corea del Norte en la Universidad de Corea de Seúl que calificó la situación como el "talón de Aquiles de la política internacional en el noreste de Asia".

"Bien podría estar bien y reaparecer en los medios estatales de Corea del Norte nuevamente, pero teniendo en cuenta su peso y su forma cada vez peor, los riesgos relacionados con su salud aumentarán considerablemente a medida que envejezca", dijo Nam, ex director de un grupo de expertos afiliado. con la principal agencia de espionaje de Corea del Sur.

Kim tiene sobrepeso, según se informa fuma mucho y tiene otros problemas de salud.

Se han planteado preguntas sobre la salud de Kim desde que se perdió la celebración de cumpleaños de su difunto abuelo y fundador del estado, Kim Il Sung, el 15 de abril, la fiesta más importante del país.

Kim, que tiene más de 30 años, fue visto por última vez en público el 11 de abril, cuando presidió una reunión sobre la prevención del coronavirus y eligió a su hermana como miembro suplente del buró político del gobernante Partido de los Trabajadores. Desde entonces, los medios estatales informaron que envió saludos al presidente sirio Bashar Assad, al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.

El lunes, el periódico oficial Rodong Sinmun dijo que Kim envió un mensaje de agradecimiento a los trabajadores que construyen instalaciones turísticas en la ciudad costera de Wonsan, que es donde algunos especulan que se está quedando. No se publicaron fotos suyas.

Corea del Norte. Fotos satelitales recientes muestran que un tren que probablemente pertenezca al líder norcoreano Kim Jong Un ha sido visto en la costa este del país/AFP

La inteligencia surcoreana y los informes de los medios estatales de Corea del Norte sugieren que Kim podría haber sufrido algún tipo de revés médico, pero probablemente no mortal, dijo Du Hyeogn Cha, investigador principal del Instituto de Estudios de Política Asan de Seúl.

El problema raíz puede ser la naturaleza inestable de la inteligencia surcoreana

"Incluso después de décadas de trabajo, Corea del Sur todavía tiene que construir una red de inteligencia confiable para recopilar información sobre el Norte", dijo Cha, ex secretario de inteligencia del ex presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak. "Está claro que nuestro gobierno tiene cierto nivel de información sobre el Norte, pero no lo suficiente como para hacer una declaración confiable sobre dónde está y si está completamente sano".

Descubrirlo es importante porque la incapacidad en la cima podría llevar a una toma de decisiones empantanada que podría impulsar a los intransigentes que surgieron después del colapso de la segunda cumbre de Kim con Trump en febrero del año pasado. Los estadounidenses en esa cumbre rechazaron las demandas de Corea del Norte de un gran alivio de las sanciones a cambio de una rendición parcial de las capacidades nucleares del Norte.

El Servicio Nacional de Inteligencia, la agencia de espionaje de Seúl, ha dicho que no puede confirmar si Kim se sometió a una cirugía. Si Kim sale bien en los medios estatales, se uniría a los antiguos funcionarios de Corea del Norte que fueron informados incorrectamente incapacitados por medios externos.

"Kim Il Sung muerto a tiros" sigue siendo quizás el titular de periódico más famoso en la historia de Corea del Sur. La historia de Chosun Ilbo de 1986 fue inicialmente respaldada por una declaración militar de Corea del Sur de que Corea del Norte había anunciado la desaparición de su fundador por los altavoces en la frontera llena de minas entre las naciones rivales. Pero horas después, Kim Il Sung apareció en el aeropuerto de Pyongyang para saludar a una delegación de Mongolia.

Otro gran problema es que durante décadas Corea del Sur no tuvo un fuerte control sobre la ubicación y la salud del liderazgo superior de Corea del Norte, según Cheon Seong Whun, secretario presidencial durante el anterior gobierno conservador del Sur.

"Cualquiera que diga que sabe algo con certeza solo está escribiendo una novela", dijo Cheon.