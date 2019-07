Las últimas palabras del Chapo antes de la sentencia

Nueva York.- Antes de recibir su sentencia, El Chapo tuvo oportunidad para hablar 10 minutos, los cuales le bastaron para decir que su juicio fue injusto y despedirse de lo que más ama y atesora en su vida: su familia.

El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, quien recibió cadena perpetua, saludó a la distancia a su familia y se puso la mano en el pecho después de escuchar su sentencia en prisión.

Guzmán agradeció a su familia por su apoyo durante los meses de juicio. Dijo a través de un traductor que las oraciones de ellos le dieron la fuerza para soportar la tortura que han sido estos últimos 30 meses.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Por otro lado, Poco antes de ser sentenciado, Guzmán le dijo al juez de distrito Brian Cogan que se le negó un juicio justo. Además señaló que Cogan no investigó a fondo las denuncias de conducta inapropiada del jurado en el caso.

No hubo justicia aquí. No quiso (el juez) traer de vuelta al jurado. Usted alega que la acción del jurado no fue importante porque hubo muchas pruebas en mi contra, dijo El Chapo.