Las ventas de galletas Oreos suben por la cuarentena de Covid-19

Estados Unidos.- Los compradores se están retirando a comer alimentos reconfortantes y artículos estables como Oreos, Kraft Macaroni & Cheese e incluso Spam, ya que cumplen con las órdenes de quedarse en casa durante la pandemia de coronavirus, según un informe de Bloomberg.

En la semana que terminó el 14 de marzo, las ventas de palomitas de maíz aumentaron un 48%, las galletas saladas aumentaron un 47% y las papas fritas aumentaron un 30% en comparación con el año anterior, según datos de Nielsen citados por el medio.

"Las personas se están retirando a los hábitos de comodidad", dijo la analista de Bloomberg Intelligence Jennifer Bartashus.

Pixabay

Hay mucha incertidumbre y en ese tipo de veces las personas tienden a retirarse a lo que conocen y lo que les reconforta.

El cambio a productos envasados ha sido una bendición para compañías como General Mills Inc., Tyson Foods Inc., Campbell Soup Co. y Kraft Heinz Co., que registraron ganancias de ventas entre 10% y 20% para artículos como sopas y alimentos para el desayuno.

AFP

En las cuatro semanas que terminaron el 8 de marzo, se encontró un análisis de Bloomberg. Las ventas de spam aumentan hasta un 37% durante ese período.

Bloomberg descubrió que los parias de alimentos recientes como la leche de vaca, la carne roja y las papas también están regresando.