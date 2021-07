Las violencias en la educación de niños y niñas en Latinoamérica

México.- Niños y niñas en el ambiente educativo latinoamericano sufren las violencias, simbólicas, materiales, económicas, laborales, de género y de la diversidad sexual.

Tanto el alumnado como el personal docente se enfrentan a la violencia ocasionada por el narcotráfico, por la cuestión migratoria, el racismo, el despojo y hasta la violencia de género, explicaron en entrevista para Debate, la Dra. Luz María Moreno Medrano, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (Inide) de la Universidad Iberoamericana, y el Dr. Ernesto Treviño, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Treviño afirmó que es necesario reconocer que, en países de América Latina, vivimos en un entorno marcado por la violencia social en todo sentido, un entorno en el que crecen las nuevas generaciones. En México, por ejemplo, se tiene violencia asociada a la criminalidad.

En Colombia, de igual forma, pero también se asocia a la desmovilización de grupos paramilitares y grupos guerrilleros. En Argentina se tiene una profunda violencia, también de carácter machista, con un altísimo índice de feminicidios. “Con todo ese contexto, en el cual crecen los niños y niñas en nuestro continente, que informan y posteriormente los maestros y maestras en las escuelas tienen que ayudar a los niños y a las niñas a hacer sentido de lo que están viviendo”.

La escuela como microcosmos

Moreno Medrano, coordinadora del último número de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (RLEE), dedicada a este tema de la violencia en la educación, expuso que este número en particular es un especial sobre violencia, porque la escuela es el lugar en donde se puede observar cómo funciona el sistema social en su conjunto, es como un microcosmos del tema social. Por lo que pensar que la escuela es una burbuja de protección es algo irreal, sostuvo.

“La idea es poder reunir voces de experiencias, de investigaciones, que pueden llevar a visibilizar cómo se dan estos mecanismos de violencia que tienen muchos nombres y que en ocasiones no se nombran específicamente, como lo son el racismo, la violencia de género, el narcotráfico, las desapariciones y otros temas que sabemos ocurren en el país”, afirmó, la también coordinadora de la Licenciatura en Pedagogía del Departamento de Educación de la Ibero.

Ernesto Treviño, destacó que no solamente se trata de la violencia dentro de la escuela, sino de cómo el entorno permea a la escuela y la dificultad que se tiene para dar clases de ética y moral, de lo que es correcto y no es correcto, pues en algunos casos, los mismos alumnos saben que sus padres están metidos en alguna actividad criminal.

“¿Qué vas a hacer con eso como profesor?, ese es el gran desafío y por eso las escuelas necesitan más apoyo social, más apoyo de políticas que sean no solamente educativas, sino políticas sociales, de apoyo a las familias y políticas de seguridad también. De otra manera es muy difícil contrarrestar, en este caso en específico, el peso que tiene el narcotráfico en las comunidades y su permeabilidad hacia las escuelas”, señaló Treviño.

Limitado crecimiento y desarrollo

Moreno Medrano destacó la importancia de saber cómo se está manejando el tema dentro de las escuelas y también en proyectos de educación que van más allá de las escuelas, que tienen que ver con cuestiones más comunitarias.

“Es importantísimo poderlo entender dentro del contexto educativo para ver qué se puede hacer de manera más pertinente dentro de la educación en todos sus ámbitos y también recuperar las voces de los niños y de las niñas. ¿Cómo están ellas y ellos entendiendo estas experiencias de violencia en sus propios contextos?”.

Para el académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la presencia de estos grupos delincuenciales tan cerca de las escuelas se puede deber a dos elementos según la literatura, por un lado, mencionó el crecimiento económico de América Latina durante la década del 2000 hasta alrededor del 2012, el cual fue muy importante para sacar a personas de la pobreza.

Sin embargo, a partir del 2012, con las sucesivas crisis y bajas en las tasas de crecimiento, ha habido menos oportunidad de desarrollo, aunque con más personas educadas también.

“Es como una paradoja, personas que han conseguido mayores niveles de escolarización, pero hay menos oportunidades laborales, formales y permanentes. Por lo tanto, el crimen organizado y las actividades ilegales se representan como la oportunidad de movilidad social, a veces incluso de sustento, sobre todo en estas comunidades más precarizadas económicamente y muchas veces también capturadas por un Estado paralelo, que es el crimen organizado”, expuso Treviño.

Además de que existe esta situación en la que los jefes locales de estos grupos delictivos se vuelven como benefactores en estas comunidades, con lo que comienza a haber un tejido social que es mucho más difícil de contrarrestar, desde un punto de vista educativo, porque hace relación con el modo de vida de las personas y de los niños, añadió.

“Imagínate que llega al punto, en uno de los estudios publicados en este número de la revista, en que aparecen los casos de los niños que están colaborando con el narcotráfico, sembrando, y hay profesores que están ahí con los niños. Bueno, ¿qué hace un profesor ante ello?, ¿cuál es el desafío educacional con eso?, ¿cómo le explicamos a los niños que, si bien, eso es su forma de sustento actual y probablemente la única salida que ven, no es una forma de mantenerse en el largo plazo y que llevaría a una violencia posterior? De ese tipo de desafíos estamos hablando”, dijo Treviño.

Formas de resistencia

Luz María Moreno Medrano opinó que es un reto enorme ¿cómo lograr que todo eso se convierta en una posibilidad de formarlos para la resolución de problemas, para poder crear nuevas alternativas, nuevas formas de vivir en comunidad, nuevas formas de resistencia ante todas estas formas de violencia? Eso tiene que ver justamente con esta formación que uno quiere en la infancia de niños y niñas como agentes activos de sus propias realidades, dijo.

“Nos hace repensarnos y buscar alternativas entre las niñas y los niños, para que sean parte de una comunidad de cuidados, sean parte de una red que se puede formar en una escuela, pensar en la escuela como este nuevo núcleo de transformación social donde se puede vivir otro tipo de relaciones, donde las niñas y los niños pueden vivir sin tener que reproducir la violencia que viven diariamente, que aprenden a comunicarse, a dialogar, desde el respeto, la equidad, desde poder empezar a imaginar otros mundos posibles, otras formas de vivir dentro de esos espacios”, aseguró la doctora.

Así, con la intervención de madres y padres de familia y con las propias experiencias de docentes, la escuela entonces tiene que migrar hacia una forma de verse a sí misma como una comunidad más amplia y mucho más abierta también a los problemas sociales, ese es el reto, agregó.

Para la directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (Inide) de la Ibero, hay que identificar cómo se nombra a las distintas opresiones, para poder hablar de cuándo es violencia ocasionada por el narcotráfico, por la cuestión migratoria, por el racismo, cuándo es despojo y cuándo es violencia de género. “En la medida en que podamos nombrar y visibilizar estos mecanismos, pues también nuestro reto, creo, desde la investigación educativa, es saber cómo investigar, cómo acercarnos a estos contextos que son tan complejos”.

No basta con echarle ganas

De acuerdo con la Dra. Moreno, es una forma en que nos podemos ir forzando todos como sociedad a entender cuál es la situación de los problemas, cuál es la estructura social que nos está permeando a todos y todas, dejar de pensar que cuando una persona no logra tener cierto nivel educativo o cierto nivel de vida es producto del mérito. “Aún la sociedad tiene mucho esta idea de que si le echas ganas puedes salir adelante y sabemos que no es así”, expuso.

“Los niños y las niñas en situaciones de alta vulnerabilidad le echan muchísimas ganas y trabajan y además van a la escuela y además colaboran en el hogar y es un esfuerzo inmenso, pero el peso de la estructura, muchas veces es tan grande y si no sabemos nombrarlo, cuando le debemos a un niño o una niña porque no tuvo acceso a una educación de calidad, porque no había suficientes oportunidades laborales en su comunidad y tuvo que migrar, muchas veces se entiende en el imaginario individual una cuestión como de falta de esfuerzo, falta de mérito y eso no es así”, aclaró.

De ahí, la importancia de saber nombrar cómo la estructura nos tiene de alguna forma oprimidos y que es lo que se debe hacer desde las políticas públicas, los financiamientos, desde la sociedad civil para que eso no ocurra, agregó.

Ernesto Treviño, doctor en Educación y director del Centro para la Transformación Educativa de la Universidad Católica de Chile, indicó que sobre los hombros de los niños y niñas se están poniendo los desafíos de las violencias, simbólicas, materiales, económicas, laborales, de género y de la diversidad sexual. Explicó que cuando uno revisa la cantidad de muertos por violencia en América Latina, la cantidad de niños y niñas que han perdido un ser querido durante la pandemia, la vulnerabilidad de los niños en la región y la manera en que todas estas categorías o distinciones: ser niño, ser pobre, ser rural, ser indígena, ser mujer, pertenecer a una minoría sexual, todas esas categorías se van acumulando y tienen un devastador efecto multiplicador sobre la vida y las oportunidades educativas de las personas.

Así como también sobre la construcción de nuestras sociedades y el entorno que le estamos dando en términos de violencia. “No el entorno más favorable y la educación, tiene que hacer esfuerzos que van más allá, incluso de sus alcances, para tratar de combatir un poco esta violencia generalizada que se vive y que se vive con más profundidad en estos casos donde se acumulan estas características de desigualdad”, mencionó.

Dejó claro que, por ello, son esas personas las que probablemente más sufren vulnerabilidad y vulneraciones de sus derechos y son más proclives a ser víctimas de la violencia, ya sea simbólica, económica o física, y esas son las próximas generaciones.

Perfiles

Nombre: Ernesto Treviño

Profesión: Académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Trayectoria: Doctor en educación con especialización en administración, planificación y política social;Harvard University Graduate School of Education, 2007; director del Centro de Políticas Comparadas, Universidad Diego Portales, 2011 a enero de 2016; asesor senior del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, Unesco-Orealc, de 2013 a la fecha; subdirector de Evaluación de Escuelas, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México, 2005-2007

Nombre: Luz María Moreno Medrano

Profesión: Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (Inide) de la Ibero

Trayectoria: Maestra en políticas educativas internacionales por la Universidad de Harvard y doctora en educación por la Universidad de Cambridge; sus temas de investigación se han centrado en entender las dinámicas de discriminación y racismo contra pueblos originarios residentes en zonas urbanas en México, desde aproximaciones feministas y colaborativas con los movimientos sociales

Los Datos

Exponer el problema

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México presentó el número LI-2 de su Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (RLEE) que da en el núcleo de uno de los desafíos que permanentemente se tienen en América Latina, el de los distintos tipos de violencias.

Poder construir la paz

Este número lleva a reflexionar acerca de la educación, la violencia, la paz, la compasión, el juego, la esperanza y, sobre todo, “la posibilidad de construir comunidad para dar acogida a todas y todos en un mundo tan cambiante, tan desafiante y en un contexto de violencia”.