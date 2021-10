Laura Meza, una trabajadora sexual que busca su jubilación tras 30 años laborando

Argentina.- La voz de las trabajadoras sexuales nunca ha sido escuchada por las autoridades, estas mujeres que salen por la noche en busca de reunir el dinero para poder mantenerse a sí mismas e incluso a sus hijos, mujeres que han crecido laborando como prostitutas y que al llegar a una edad, ya ni siquiera tienen esa posibilidad y tampoco la de ser acreedoras a una jubilación como en un trabajo formal.

Laura Meza ha sido trabajadora sexual durante 30 años, y el pasado 14 de agosto asistió al “Puta Fest Edición Jubiladas”, un evento organizado por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) en donde se buscó recaudar fondos para brindar una jubilación simbólica a 20 trabajadoras sexuales de entre 50 y 70 años, en donde a Laura la recibieron con abrazos y la despidieron con aplausos.

En una entrevista con Mauricio Luna de TN.com.ar., Laura afirmó que después de tantos años laborados quiere jubilarse, con ese trabajo ha sacado adelante a tres hijas como madre soltera, así como una nieta. A pesar de su edad, continúa trabajando como trabajadora sexual los fines de semana porque, entre semana estudia la Licenciatura en Trabajo Social en la universidad, ya ha aprobado dos cuatrimestres.

“Obvio que me puedo jubilar, ya tengo 30 años de aportes... Pero el aporte que hicimos nosotras fue a la Policía cuando nos comía. La Policía nos tendría que pagar a nosotras la jubilación. Ya que toda la plata, en estos tiempos, como en otros tiempos, muchas veces se la lleva la Policía”, agregó Meza.

Durante 2020, Laura Meza tuvo un esguince en su tobillo derecho lo que le imposibilitó salir a la calle “Estuve un mes con una bota y no pude salir a laburar. La jubilación simbólica me ayudó a pagar gastos, ponerme al día y empezar de nuevo. Yo dignamente soy puta: me paro en una esquina y es mi estabilidad”.

Laura Meza recibió una jubilación simbólica de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. Foto: Ammar

Afirmó que continúa atendiendo a su primer cliente, y que ahora es parte de su vida, no solo un sujeto del diario. Laura tuvo un restaurante en Flores, un maxikiosco y un negocio de telas que cerró por la crisis del 2001, fue cuando volvió a la esquina. “Soy enfermera también y trabajé muchos años en el Hospital Álvarez. Cuando empecé el trabajo sexual le tuve que contar la verdad a mi mamá porque traía a casa el equivalente a tres sueldos por semana”.

Dijo que gracias a su trabajo tiene autonomía y puede trabajar y estudiar, entre semana en su militancia y apoyar a sus compañeras.

María Luisa, una mujer trans que sufre precariedades

Maria Luisa Martínez tiene 55 años, y es una mujer trans que es trabajadora sexual desde hace 25 años, ahora busca que le den una pensión o jubilación, ya que en unos años ya n podrá trabajar.

Relató que durante su trabajo en las calles siempre hay una constante inseguridad, no saben si regresarán vivas con tanta “gente mala, gente que te puede hacer daño. A veces vienen y te pegan porque eres extranjera. Y te dicen ‘dame dos pesos, cinco pesos, ¿no me das?’. Y si no le das te patean, te escupen, todo eso”.

María Luisa es procedente de Perú, llegó a Argentina con la esperanza e ilusión de encontrar un trabajo como cocinera en un restaurante “No tengo papeles, nunca conseguí un trabajo formal”, explicó.

“Yo no sé en esta vida dónde estaré en 10 años. Hay una edad en la que los hombres no me van a levantar, ¿qué voy a hacer en la calle? Pasar hambre y miseria. Pienso que a una edad yo puedo estar tirada en la calle, no tener para comer, el frío, la lluvia, todo eso. Mi familia en Perú es pobre y no sabe que yo trabajo en la calle acá”, completó Luisa.

Para finalizar, Laura Meza, la trabajadora sexual desde hace 30 años, afirmó que aunque tuvo una gran felicidad con su jubilación simbólica siente un gran temor de morir y que nadie reconozca que son trabajadoras.

“Mi principal temor es que nadie reconozca que somos trabajadoras sexuales, que somos trabajadoras. Ese es mi temor: morirme y no tener esa jubilación. Hoy la tuve con toda la felicidad, pero es una jubilación simbólica, ¿entendés? Y yo quiero llegar a jubilarme siendo puta”.