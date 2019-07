Le corta el pene a su marido por no querer tener sexo con ella

Uganda.- Una mujer "borracha" cortó el pene de su marido después de que se negó a tener relaciones sexuales con ella, se afirma. Se dice que Moses Okot, de 46 años y campesino del distrito de Apac en Uganda, lucha por su vida después del incidente.

El Sr. Okot dice que su esposa, Beatrice Acen, de 35 años, está huyendo después de regresar intoxicada a casa y cortándole el pene, informa el Daily Monitor. "Cuando regresé a casa de la caza alrededor de las 7 pm, mi esposa no estaba en casa", dijo al periódico.

Mi hija me sirvió la comida y luego me fui a la cama. Mi esposa regresó a eso de las 10 de la noche y me gritó que le abriera la puerta. Ya estaba dormido.