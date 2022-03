Le diagnosticaron cáncer y esperanza de vida de una semana; un año después es campeona de aguas abiertas

España.- Un diagnóstico de cáncer de cuello uterino de estadio 3b y una esperanza de vida de una semana, no pudieron detener a Agustina Ávila, una joven de 23 años de edad que se ha coronado como campeona de aguas abiertas en su categoría y ahora va por una más en la competencia de 1500 metros del Dique La Viña.

“Es increíble que el año pasado me daban una semana de vida. Hacía una cuadra y me desmayaba por la anemia. Vivía internada, con transfusiones de sangre, etc. Hoy estoy compitiendo en aguas abiertas y entreno todos los días, a veces en doble turno por día. Agus 1 - Cáncer 0”, escribió Agustina Ávila en su cuenta de Twitter.

Fue a los 20 años cuando su lucha contra el cáncer comenzó, los síntomas iniciales no fueron tomados en cuenta por los médicos hasta que una fuerte hemorragia llegó. Ávil relató que “tenía sangrados fuera de mis periodos y cada vez que iba a controlarme me decían que no tenía nada. Hasta que fui al psiquiatra porque pensé que me estaba volviendo loca”.

La joven de 23 años proveniente de Córdoba, España, culpaba de todos sus síntomas al estrés por la reciente muerte de su hermano, sin embargo su psiquiatra la envió a realizarse estudios médicos previo a un tratamiento “pero el día previo a un estudio tuve una fuerte hemorragia... ¡Me fui en sangre!”, fue cuando llegó al hospital de emergencias y tras algunos estudios se reveló que tenía cáncer uterino de estadio 3b.

Su tratamiento oncológico empezó seis meses después de recibir la noticia, fueron un sinfín de quimioterapias, rayos y braquiterapia a principios del 2020, todos los gastos corrieron por su familia, pero todo parecía estar mejor a mediados de ese año.

“Volví a nadar, pero noté molestias para respirar y que me faltaba el aire... ¡Volví a dejarlo pero con mucha impotencia! El 30 de diciembre de 2020 comencé a sentirme mal y volvieron a internarme”, recordó ese como el inicio de los peores momentos, cuando su salud se deterioraba cada día más.

“La radiación, la quimio y los demás tratamientos liquidaron mi vejiga, el colon y comencé a tener hemorragias constantes. Así como me trasfundían sangre, la perdía. Cada vez que iba al baño me iba en sangre” explicó,

Además, su riñón dejó de funcionar y se sometió a una nefrectomía, sin embargo se encontraba la pandemia en uno de sus picos más altos y la medicina que necesitaba no podía llegar a España, fue cuando los médicos encontraron una segunda opción: la cámara hiperbárica.

El alivio llegó en ese momento, continuó el proceso hasta que los valores clínicios se estabilizaron; en agosto del 2021 consideró comenzar a entrenar pero en medio de la ola de ómicron su única opción era regresar a la natación aún cuando corría el riesgo de decepcionarse “y luego no poder respirar y tener que dejar. Pero no tenía nada que perder y esta vez asumí el reto”.

Bastaron tres meses de entrenamiento y el apoyo de sus amigos nadadores para impulsarse a nadar en aguas abiertas.

“Me tiré y salí enojadísima porque había tragado mucha agua, no veía las boyas mientras nadaba y la había pasado para el culo... Me enojé y me fui. Al rato, se acerca una chica y me pregunta: ‘¿vos sos Agustina Melina?’, le digo que sí y pregunto por qué y me dice: ‘¡Loca, saliste primera!’”, dijo entusiasmada.

Ese fue el impulso para entrenar cada día mucho más y superarse a pesar de todas las dudas que ponían en ella por su diagnóstico clínico, sin embargo la celebración y su triunfo bastaron.

“‘Podés infartarte o te puede dar un ACV’, me dijeron. Nadie creyó en mí, no me querían dejar ir y, para ser sincera, estoy pasando unos de los peores momentos de mi vida, con más ganas de morir que nunca, pero esta es por una de las cosas que sigo: primera de mi categoría en aguas abiertas”, escribió.

Ahora Agustina se encuentra preparándose para una nueva competencia en donde demostrará su fortaleza y seguirá “apostando por la vida”, este viernes 25 de marzo competirá en 1500 metros de aguas abiertas en el Dique La Viña en Altas Cumbres.