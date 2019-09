Le dona un riñón a su ex para que sus hijas no se queden sin papá

Reino Unido.- Luego de cinco años divorcio, ella decidió donarle un riñón para evitar que sus hijas perdieran a su padre.

La inglesa Kelly Hope se decidió a ser la donante de riñón de su ex que tenía dos meses esperando éste órgano.

Aunque su ex, Dan Pyatt, le dijo que no podía pedirle eso, ella contestó que no estaba preparada para que sus hijas perdieran a su padre y se sometió a exámenes de compatibilidad que resultaron positivos.

Kelly y Dan eran amigos desde niños, se conocieron a los 11 años, a los 18 comenzaron a salir y se casaron poco después de los 30 años.

Luego de un año de matrimonio él fue diagnosticado de una enfermedad renal que no tiene cura y probablemente necesitaría un trasplante en la próxima década.

La enfermedad, la presión la laboral y otros factores desencadenaron que la relación fuera en detrimento y esto causó la infelicidad tanto de la pareja como de sus hijas, por lo que decidieron separarse.

Esto no le impidió a Kelly continuar apoyando a Dan con su enfermedad, hasta el punto que cometer este profundo acto de amor, que aún deja consternado a Dan.