Le es infiel a su novia con su suegra y ella se embaraza

Londres, Inglaterra.- Una mujer que perdió a su esposo por su propia madre dijo que nunca la perdonará por llevárselo y luego tener a su hijo.

Lauren Wall, que ahora tiene 34 años, y de Twickenham, en el suroeste de Londres, se casó con el trabajador del aeropuerto Paul White cuando tenía solo 19 años.

Su madre Julie, que ahora tiene 53 años, pagó una boda de 15,000 euros y agradecida Lauren la llevó en su luna de miel de dos semanas a Devon.

Ocho semanas después, el esposo Paul se mudó y nueve meses después, su madre Julie dio a luz a su hijo, anunciando que estaban juntos. Lauren dijo:

"Paul siempre se llevaba muy bien con mamá. Sin embargo, nunca me pareció extraño, ya que ella era su suegra y él solo era amable".

Lauren Wall

Se reirían mucho juntos. No creo que me preocupe en absoluto. ¿Quién lo haría? No podía esperar para casarme, pero la tinta de nuestro certificado apenas estaba seca cuando Paul cambió.

Lauren agregó que su nuevo esposo se convirtió en protector de su teléfono. Cuatro semanas después, la hermana de Lauren estaba usando el teléfono de su madre y descubrió que Lauren afirma que eran mensajes de texto entre Julie y Paul.

Cuando me enfrenté a Paul, se puso blanco como una sábana y se negó a dejarme ver su teléfono, dijo Lauren.

La madre de Lauren. Facebook

Solo unos días después, Paul se quitó el anillo de bodas y salió con Lauren y su hija de siete meses.

Cuando escuchó que él se había mudado con su madre, dijo que no podía creer que las dos personas que amaba y en las que confiaba más que nada en el mundo la trataran de esa manera.

"Estaba enfermo. Es una de las peores cosas que una madre puede hacerle a una hija". "Puede que Paul haya sido un novio desalmado, pero ella es mi madre. Está destinada a amarme y protegerme por encima de todos los demás".

Lauren, un gerente de desarrollo de negocios, conoció a Paul cuando tenía 18 años:

"Lo conocí en un pub local, lo imaginé de inmediato. "Me pidió mi número y al día siguiente me envió un mensaje de texto pidiéndole una cita para ir al cine. Comenzamos a salir inmediatamente después de eso".

Rápidamente se encontró embarazada y su hija nació en marzo de 2004, y la pareja se casó poco después.

Cinco meses después nos íbamos a casar en una hermosa ceremonia de la iglesia con amigos y familiares. Mamá miró con orgullo mientras intercambiamos votos. Me dijo que quería estar conmigo para siempre.

Lauren recordó que después de que Paul salió, escuchó rumores de que estaba viviendo con su madre y vio a Julie caminando por la calle, aparentemente embarazada.

Lauren dijo: "Cuando la vi en la calle y noté que tenía un bulto, mi mente se aceleró. Se agarró el estómago y me dijo: 'Es un quiste'. Me sentí muy enferma, me fui a casa y destruí todas las fotos de nuestra boda."

Ella también se dispuso a divorciarse. En julio de 2005, nueve meses después de que Paul se fuera, la madre de Lauren, Julie, dio a luz a su bebé.

Ella trató de decir que el padre era otro novio, pero yo sabía la verdad. Paul y mamá se anunciaron oficialmente como pareja ese verano y mi mundo se derrumbó.

Cinco años después de su matrimonio con Lauren, Paul se casó con Julie. Lauren incluso terminó yendo a la boda de su madre por el bien de su hija. "Ella me llamó y me invitó. Fue incómodo. Me casé el 14 de agosto de 2004, se casaron el 15 de agosto de 2009.

"Era casi demasiado para soportar, pero lo hice por mi hija". "Fui a ver a mamá casarse con el mismo hombre con el que me había casado cinco años antes".

Lauren dijo que su madre ha intentado construir puentes pero que la ve con poca frecuencia.

"Ella lo inició. Dejé a mi hermano en su casa y ella se metió en mi auto, comenzó a llorar y dijo: 'Lo siento'. "Le dije: 'Sal de mi auto'. Ella me escribió una carta un par de semanas después disculpándose.

"Y ese fue el comienzo de que reparáramos nuestra relación". Eso fue en 2006 y la pareja todavía se cae. "Todavía lo menciono y hago un comentario y no le gusta". "Solo porque hablamos después no significa que lo haya superado.

Paul nunca me pidió perdón ni trató de disculparse conmigo. "Hablo con él porque está casado con mi madre. Le pedí antes que le explicara a nuestra hija y él solo dice que ahora se ha olvidado".

Su madre, que trabaja en servicios infantiles, sigue casada con su ex yerno. Lauren recientemente encontró una nueva pareja y ahora está felizmente embarazada de su cuarto hijo, pero dice que lo sucedido le dará "problemas de confianza" por el resto de su vida.

El tiempo es un gran sanador, y mamá y yo hemos tratado de tener una relación normal. Pero nunca estaremos tan cerca como lo estuvimos, y nunca volveré a confiar plenamente en ella.

Julie, de 53 años, dijo: "Estamos casados. No tuvimos una aventura. Estamos casados y eso es todo". Paul, ahora de 35 años, declinó hacer comentarios.