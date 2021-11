"Le golpearon la cabeza", gritaba Yovana cuando un indigente golpeó a su hija con un ladrillo

Perú.- El pasado 09 de noviembre una niña de tres años de edad fue golpeada en la cabeza con un ladrillo por un indigente dejándola inconsciente en el piso, esto en Lima, Perú, ese día su mamá rogó por ayuda mientras cargaba a la pequeña en brazos.

"Señor Carlos me puede ayudar por favor, le golpearon la cabeza, señor Carlos, por favor", gritaba desesperadamente Yovana, madre de la niña de tres años agredida.

El momento del ataque quedó grabado por cámaras de seguridad, donde se aprecia el momento en que el indigente, identificado como Walter, toma un ladrillo y sin pensarlo se lo lanza en la cabeza a la menor.

Ha salido otro video a la luz del momento del ataque, este fue tomado desde la tienda que estaba frente al puesto de jugos donde trabaja la mamá de la niña, en el se ve el momento en que la menor recibe el golpe y su mamá desesperada corre, la toma en brazos, y con lágrimas en los ojos pide ayuda.

La menor fue llevada a un hospital cercano pero su ingreso no fue fácil, Yovana denunció que en uno de los nosocomios le negaron la atención médica a la menor por no tener dinero y no estar asegurada.

Al principio solo le dijeron que solo tenía un raspón a lo que su madre exigió que la revisaran, que le salvaran la vida, por lo que tuvo que ser trasladada a otro hospital para su atención médica.

La menor fue sometida a una reconstrucción de cráneo y sigue hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Emergencias Pediátricas donde le evacuaron un hematoma de 20 centímetros cúbicos de sangre y se estabilizó su fractura, su estado de salud es estable