Le prende fuego a su esposa delante de sus dos pequeñas hijas

Argentina.- Un hombre le prendió fuego a su mujer delante de sus hijas de 5 meses y 3 años, el pasado fin de semana en el interior de su vivienda en localidad bonaerense de Bahía Blanca.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:50 horas, cuando Cintia “N” de 28 años de edad, se encontraba amamantando a la bebé, justo después de terminar y poner a la menor en la cama, el esposo la tomó en sus brazo y amenazó con llevársela, ante la oposición de la mujer, el hombre la roció con alcohol y le prendió fuego.

Nunca pensé que iba a hacer eso. Me roció y fue a buscar un encendedor, con mi nena al lado y la bebé a upa, contó la víctima sobre el dramático momento al medio LU 2.

"La termino de amamantar a la beba, la pongo al lado de la cama y mi otra hija, de 3 años, estaba al lado mío. Fue a agarrar a la bebé y le dije que no se la iba a llevar, me amenazó con prenderme fuego y yo creí que no lo iba a hacer. Pero me roció con el alcohol de la bebé con el que le hacía las curaciones en el ombligo, buscó un encendedor y me prendió fuego", reiteró.

Cintia confesó que ya hace mucho tenía problemas con su pareja. Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

La joven madre declaró que hacía un tiempo que venía sufriendo amenazas por parte de su pareja, con respecto a que iba a suicidarse, que la iba a matar o que se iba a llevar a la bebé de ambos de 5 meses, incluso no la dejaba tener amigas y que le prohibía usar el celular.

Fue una vecina quien la salvo de la muerte, pues escuchó los gritos de desesperación en inmediatamente fue a la vivienda de Cintia, la puso bajo la ducha, según informó La Nueva.

Maximiliano “N”, pareja de la victima se encuentra detenido y acusado de "tentativa de homicidio", mientras que debido a la pandemia Cintia tuvo que regresar a su casa, donde continua haciéndose curaciones con la ayuda de sus vecinos quien la asisten cuando lo necesita.

