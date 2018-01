Le quedaba un año de vida y con su carta conmovió al mundo

Holly Butcher, una joven australiana llena de vida a la que se le detectó sarcoma de Ewing, una variedad muy rara de cáncer de hueso o de tejidos blandos, que requiere tratamientos invasivos y que muchas veces provoca lo irreversible, la muerte, cosa que le pasó a esta joven quien muriera el pasado jueves víctima de la enfermedad.

Fue en su cuenta personal de facebook que su familia anunció a sus amigos con mucha tristeza sobre su fallecimiento, escribiendo:

A todos los amigos de Holly:

"Es con gran tristeza que anunciamos la muerte de Holly en las primeras horas de esta mañana. Después de aguantar tanto, finalmente fue hora de que ella nos dijera adiós a todos nosotros. El final era corto y pacífico; se veía sereno cuando le besamos la frente y dijo nuestras últimas despedidas. Como usted esperaría, Holly preparó un breve mensaje para todos ustedes"

El mensaje fue escrito por la misma Holly, donde muestra su manera de ver la vida al verse indefensa de las ciscunstancias, este es sin duda un gran mensaje de vida digno de ser leído y compartido.

Un poco de consejos de vida de hoy:

Es algo extraño darse cuenta y aceptar tu mortalidad a los 26 años de edad. Es sólo una de esas cosas que ignoras. Los días pasan y esperas que sigan viniendo; hasta que ocurra lo inesperado. Siempre me imaginé que crecía viejo, arrugado y gris probablemente causado por la hermosa familia (muchos niños) que planeaba construir con el amor de mi vida. Lo quiero tan mal que me duele.

Eso es lo que pasa con la vida; es frágil, precioso e impredecible y cada día es un regalo, no un derecho dado.

Ahora tengo 27 años. Yo no quiero ir. Me encanta mi vida. Soy feliz.. Se lo debo a mis seres queridos. Pero el control está fuera de mis manos.

No he empezado esta 'nota antes de morir' para que la muerte sea temida - me gusta el hecho de que somos en su mayoría ignorantes de que es inevitable.. excepto cuando quiero hablar de ello y se trata como un "Tabú" El tema que nunca nos pasará a ninguno de nosotros.. ha sido un poco difícil. Sólo quiero que la gente deje de preocuparse tanto por las pequeñas e insignificantes tensiones en la vida y trata de recordar que todos tenemos el mismo destino después de todo, así que haz lo que puedas para que tu tiempo se sienta digno y grande, menos la mierda.

He perdido muchos de mis pensamientos a continuación, ya que he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre la vida estos últimos meses. Por supuesto que es la mitad de la noche cuando estas cosas al azar se me dan en la cabeza.

Esas veces que estás whinging sobre cosas ridículas (algo que he notado tanto en estos últimos meses), solo piensa en alguien que realmente está enfrentando un problema. Agradece tu pequeño problema y conseguir. Está bien reconocer que algo es molesto pero trata de no seguir adelante y afectar negativamente los días de otras personas.

Una vez que haces eso, sal ahí y toma un gran aliento de ese fresco aire australiano profundo en tus pulmones, mira lo azul que es el cielo y lo verdes que son los árboles; es tan hermoso. Piensa lo afortunado que eres de ser capaz de hacer solo eso - respira.

Podrías haber sido atrapado en el mal tráfico hoy, o tuviste un mal sueño porque tus hermosos bebés te mantuvieron despierto, o tu peluquero te cortó el pelo demasiado corto. Tus nuevas uñas postizas podrían tener un chip, tus tetas son muy pequeñas, o tienes celulitis y tu vientre se tambalea.

Deja que toda esa mierda se vaya.. Te juro que no vas a pensar en esas cosas cuando es tu turno de irte. Todo es tan insignificante cuando miras la vida como un todo. Estoy viendo mi cuerpo perdido justo delante de mis ojos sin nada que pueda hacer al respecto y todo lo que deseo por ahora es que podría tener un cumpleaños más o navidad con mi familia, o solo un día más con mi compañero y perro. Sólo una más.



Oigo a la gente quejarse de lo terrible que es el trabajo o de lo difícil que es ejercer - agradece que eres físicamente capaz de hacerlo. El trabajo y el ejercicio pueden parecer cosas triviales...... hasta que tu cuerpo no te permita hacer ninguno de ellos.



Traté de vivir una vida saludable, de hecho, esa fue probablemente mi mayor pasión. Apreciamos su buen estado de salud y funcionamiento, incluso si no es su tamaño ideal. Mira y acepta lo increíble que es. Movimiento y alimentarlo con comida fresca. No te obsesiones con eso.



Recuerda que hay más aspectos de buena salud que el cuerpo físico.. trabajar igual de duro para encontrar tu felicidad mental, emocional y espiritual también. De esa manera, podrías darte cuenta de lo insignificante e insignificante que tiene este estúpido cuerpo de medios sociales en realidad es.. Mientras que en este tema, elimina cualquier cuenta que aparece en tu sección de noticias que te da cualquier sentido de sentir mierda sobre ti mismo. Amigo o no.. sea despiadado para su propio bienestar.



Estar agradecido por cada día que no tienes dolor e incluso los días en los que estás mal con la gripe humana, una espalda lastimada o un esguince en el tobillo, aceptar es una mierda, pero agradece que no es la vida amenazante y se irá.



Llorar menos, gente! .. y se ayudan unos a otros.

Dale, dale, dale. Es cierto que ganas más felicidad haciendo cosas para los demás que hacerlas por ti mismo. Desearía haber hecho esto más. Desde que he estado enfermo, he conocido a la gente más increíblemente cariñosa y amable y he sido el receptor de las palabras más amables y amorosas y el apoyo de mi familia, amigos y extraños; más de lo que jamás podría dar a cambio. Nunca olvidaré esto y estará eternamente agradecido a toda esta gente.



Es una cosa extraña tener dinero para gastar al final.. Cuando te estás muriendo. No es una vez que vayas a comprar cosas materiales que normalmente harías, como un vestido nuevo. Te hace pensar lo tonto que es que creemos que vale la pena gastar tanto dinero en ropa nueva y "cosas" en nuestras vidas.



Compra a tu amigo algo amable en lugar de otro vestido, producto de belleza o joyas para la próxima boda. 1. A nadie le importa si usas la misma cosa dos veces, se siente bien. Tomar por una comida, o mejor aún, cocinar una comida. Griten su café. Darles una planta, un masaje o una vela y decirles que los aman cuando se los dan.

Valora el tiempo de otras personas. No los hagas esperar porque eres una mierda al llegar a tiempo. Prepárate antes si eres una de esas personas y te agradezco que tus amigos quieran compartir su tiempo contigo, no sentarse solos, esperando a un compañero. Tú también vas a ganar respeto! Amén hermana.

Este año, nuestra familia estuvo de acuerdo en no hacer regalos y a pesar de que el árbol se veía bastante triste y vacío (casi rompí la víspera de navidad! ), fue tan agradable porque la gente no tenía la presión de las compras y el esfuerzo comenzó a escribir una buena carta para el otro. Además imagina a mi familia tratando de comprarme un regalo sabiendo que probablemente terminan con ellos mismos.. Extraño! Puede parecer patético, pero esas cartas significan más para mí que cualquier compra de impulso. Claro, también era más fácil de hacer en nuestra casa porque no teníamos niños allí. De todos modos, la moraleja de la historia no es necesaria para una navidad significativa. Seguir adelante.

Usa tu dinero en experiencias.. o por lo menos no te pierdas las experiencias porque te has gastado todo tu dinero en material material.

Pon el esfuerzo para hacer ese viaje de día a la playa que sigues dejando. Mete los pies en el agua y cava los pies en la arena. Moja tu cara con agua salada.

Entre la naturaleza.

Intenta simplemente disfrutar y estar en momentos en lugar de capturar a través de la pantalla de tu teléfono. La vida no está destinada a ser vivida a través de una pantalla ni se trata de conseguir la foto perfecta.. Disfruta del maldito momento, gente! Deja de intentar capturarlo para todos los demás.

Pregunta retórica aleatoria. Son esas varias horas que pasas haciendo tu pelo y hacer cada día o para salir por una noche realmente vale la pena? Nunca he entendido esto acerca de las mujeres.



Levantarse temprano a veces y escuchar a los pájaros mientras ves los hermosos colores que el sol hace cuando se levanta.

Escucha música.. realmente escucha. La música es terapia. El viejo es mejor.

Abraza a tu perro. Muy lejos, me lo voy a perder.

Habla con tus amigos. Baja el teléfono. Lo están haciendo bien?

Viaja si es tu deseo, no si no lo es.

Trabajar para vivir, no vivir para trabajar.

En serio, haz lo que hace que tu corazón se sienta feliz.

Cómete el pastel. Cero culpa.

Di no a las cosas que realmente no quieres hacer.

No te sientas presionado para hacer lo que otras personas piensen que es una vida satisfactoria.. Podrías querer una vida mediocre y eso está tan bien.

Dile a tus seres queridos que los amas cada vez que tienes la oportunidad y los amas con todo lo que tienes.

Además, recuerda que si algo te está haciendo miserable, tienes el poder de cambiarlo - en el trabajo o el amor o lo que sea que pueda ser. Ten las agallas para cambiar. No sabes cuánto tiempo tienes en esta tierra así que no lo desperdicies siendo miserable. Sé que eso se dice todo el tiempo, pero no podría ser más cierto.

De todos modos, eso es sólo un consejo de vida joven. Lo Tomas o lo dejas, no me importa!

Oh y una última cosa, si puedes, haz una buena acción para la humanidad (y yo) y empezar regularmente a donar sangre. Te hará sentir bien con el bono añadido de salvar vidas. Me siento como si fuera algo que se pasa por alto considerando que cada donación puede salvar 3 vidas! Ese es un impacto masivo que cada persona puede tener y el proceso realmente es tan simple.

La donación de sangre (más bolsas de las que podía seguir contando) ayudó a tenerme vivo durante un año más - un año voy a estar eternamente agradecido de que tengo que pasar aquí en la tierra con mi familia, amigos y perro. Un año tuve algunos de los mejores momentos de mi vida.



.. hasta que nos volvamos a ver.