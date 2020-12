Le roban KIA Sportage a hombre en Denver, compra otro y se lo vuelven a robar

Estados Unidos.- Todos creemos tener la peor suerte del mundo cuando pasamos un mal día, sin embargo, dejarás de sentirte desdichado cuando conozca la historia de un hombre originario de Denver, Colorado, quien vivió los peores momentos de su vida recientemente al ser víctima de la creciente ola de delincuencia derivaba de la crisis suscitada por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con los informes presentados por el departamento de policía de Denver, quienes hicieron pública la particular historia del estadounidense, revelaron que hace a penas unas semanas el hombre había sido asaltado, quitándole su lujoso KIA Sportage, por lo que decidió comprarse otra camioneta idéntica a la anterior, la cual le fue robada unos días después de adquirirla.

Las autoridades de la capital de Colorado, sugieren que esta particular situación se debe a la crisis económica que atraviesa a la ciudad, misma que se agravó a causa de la pandemia por coronavirus que asecha a todo el mundo. Según los datos recabados por la policía, el robo de autos pasó de 4,248 unidades en 2019 a 6,395 este 2020.

Dichas estadísticas demuestran que el automóvil más robado son las pick-ups de Ford y Chevrolet, siguiéndole las SUVs Subaru, Hyundai y KIA, por lo que no es de extrañarse que la Sportage perteneciente al pobre hombre, haya corrido con mala suerte.

Hasta el momento se desconoce el paradero de ambos automóviles, y la situación del dueño, no obstante, las recomendaciones solicitadas por los especialistas para no ser víctimas de robo, van desde poner alarma al auto, estacionarse en lugares seguros y guardar objetos valiosos en lugares no visibles.

Recordemos también que hace apenas unos meses, la ciudad de Denver, Colorado fue víctima de un tiroteo ocurrido en el Civic Center Park, donde se desarrollaban manifestaciones de forma simultánea: la "Marcha patriota" y otra en respuesta con el nombre de "Black Lives Matter-Antifa Soup Drive". (Muere una persona en tiroteo durante protestas en Denver; hay un detenido).

El Jefe de división de la policía, Joe Montoya, detalló que en el lugar de los hechos se encontraron dos armas de fuego y una lata de gas pimienta, los cuales provocaron el desorden que desencadenó en un tiroteo que dejó un hombre muerto.