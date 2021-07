"Le va a cortar la cabeza a mi mamá", gritó niño aterrado al ver como su papá mataba a su madre

Inglaterra.- Un hombre fue detenido y sentenciado a pena mínima por apuñalar y estrangular a su exesposa frente a su hijo de tres años en Inglaterra, Reino Unido, el sujeto ya la había amenazado con anterioridad.

El agresor fue identificado como Charles Jessop de 30 años de edad, y fue sentenciado a una pena mínima de treinta años por un juez el cual lo describió como una persona violenta, controladora y egoísta.

El hombre esperó a Clare Nash de 33 años afuera de su casa, cuando esta llegó la atacó con un cuchillo frente a su hijo de tres años, el cual gritaba que la iba a matar.

Leer más: "Estaba cansada de que me golpeara", dijo Juana al ser detenida por matar a su esposo

Tiene un cuchillo y le va a cortar la cabeza a mi mama", dijo el niño de tres años

Charles quien estaba armado con un cuchillo tomó a la mujer y la arrastró hasta el baño del primer piso de la casa, mientras la jalaba le decía que no lo hiciera frente al niño.

No frente al niño", le gritaba Clare a Charles.

El ahora sentenciado apuñaló a Clare en múltiples ocasiones hasta que su cuchillo se rompió, posteriormente la estranguló, durante el ataque la víctima le dijo al hombre que estaba embarazada para que se detuviera pero no funcionó, estos terribles hechos sucedieron el pasado 16 de enero del 2020.

Los elementos policiacos que detuvieron a Charles dijeron que cuando era arrestado, minutos después del ataque dijo "gané".

Luego de que Charles fuera detenido negó el crimen pero fue declarado culpable en mayo del 2020, tras las investigaciones se supo que él acosaba a Clare y antes de matarla le mandó 95 mensajes de texto en Navidad del 2019 y otros 174 durante los cuatro días siguientes donde la amenazaba con suicidarse si se negaba a verlo.

Clare Nash dio a aviso a las autoridades tres veces de que el sujeto la estaba amenazando, esto seis semanas antes de que la asesinara.

El abogado de Charles dijo que su cliente padecía de mala salud mental y le adjudicaba el delito a los antidepresivos que tomaba, pero esto fue negado por el juez que llevó el caso, también se presentó una llamada que hizo Peter, nueva pareja de Clares, al 911.

En la llamada se escuchaba como Charles le gritaba a la víctima se iba a morir mientras la apuñalaba dentro del baño.

Te vas a morir", se escuchaba gritar a Charles mientras asesinaba a la mujer.

En las investigaciones también se supo que a dos días de cometer el delito Charles había ido a un bar donde había contado cómo iba a asesinar a su exesposa porque según él nadie la podía tener.

Le voy a cortar el cuello porque si yo no la puedo tener, nadie más lo hará. Iré a la cárcel y pasaré tiempo encerrado por esto".

Leer más: Mujer drogada le dispara a su hijo de cinco años y amenaza a su familia en USA

Al realizarle la necropsia de ley a Clares Nash se supo que no estaba embarazada, esto lo dijo para que su agresor se detuviera y no la asesinara, lamentablemente no funcionó.