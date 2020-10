LeBron James ayuda a reclutar 10,000 voluntarios para las elecciones en EU

Estados Unidos.- La superestrella de la NBA, LeBron James, ha ayudado a reclutar a 10.000 trabajadores electorales en distritos electorales negros para las elecciones presidenciales de 2020. El colectivo de atletas estrella encabezado por James, apodado

Más que un voto, organizó la manifestación para aumentar los trabajadores como parte de la iniciativa conjunta "We Got Next" con el Fondo de Defensa Legal de la NAACP, informó por primera vez The New York Times.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La colaboración se presentará el miércoles por la noche durante el primer juego de las Finales de la NBA entre Los Angeles Lakers de James y los Miami Heat.

Los trabajadores electorales por primera vez organizados a través del programa estarán en la audiencia virtual del juego junto a leyendas del baloncesto como Julius Erving, Shaquille O’Neill y Dwyane Wade, según el periódico.

Las elecciones se ven convulsas después del debate entre Biden y Trump. AFP

Una segunda fase del proyecto se centrará en aumentar los trabajadores electorales en 11 ciudades donde aún existe escasez y otras ubicadas en las ciudades de los estados importantes en el campo de batalla, incluidas Birmingham, Jackson, Houston, Cleveland, Detroit, Flint, Milwaukee y Filadelfia.

El basquetbolista es uno de los mejores de la historia. AFP

Sherrilyn Ifill, directora del Fondo de Defensa Legal de la NAACP, dijo que impulsar a los trabajadores electorales es crucial para combatir la supresión de votantes y mejorar la confianza en el proceso entre los votantes negros cuando discutió el esfuerzo con The Times a principios de este verano.

“Necesitamos más trabajadores electorales y necesitamos trabajadores electorales más jóvenes que puedan ser resistentes y trabajar también durante la votación anticipada”, dijo Ifill.