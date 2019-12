Lentes de John Lennon recaudan 183 mil dólares en subasta

Los famosos lentes de sol redondos que iconizaron la imagen de John Lennon, alcanzaron los 183 mil 200 dólares en una subasta realizada por Sotheby's.

Dichas gafas habrían marcado el estilo de uno de los vocalistas más reconocido de The Beatles. En 1966, Lennon recibió los lentes como parte de su papel en la película 'Cómo gané la guerra' de Richard Lester.

Fue Alan Herring el exconductor de Ringo Starr, quien consiguió las gafas de John Lennon un verano de 1968. Cuenta que en uno de sus viajes llevó en su auto a Ringo, Lennon y George Harrison, pero John olvidó sus lentes en el asiento trasero.

Las gafas tienen una montura dorada y lentes verdes, elaboradas por Oliver Goldsmith. A los de John Lennon se les soltó una varilla y uno de los lentes.

Herring terminó quedándose como los lentes redondos a los que no les hizo modificación alguna. Aquella ocasión en que los transportó le habría preguntado a John si quería que las reparara, pero él contesto que no había problema, solo eran parte de su look.

La subasta comenzó alrededor de 8 mil y 10 mil dólares, y finalmente se vendió 183 mil 200 dólares a un desconocido.