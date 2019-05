Levantador de pesas se rompe una pierna durante competencia

Rusia.- El pasado domingo un levantador de pesas sufrió una terrible lesión que lo obligará a dejar esta afición. Y es que fue al intentar levantar 250 kilos que se rompió las piernas. El horrible y escalofriante momento quedó grabado durante una competencia en el gimnasio de Khabarovsk, en Rusia.

Le tocaba el turno a Yaroslav, quien al levantar ese peso se le doblaron las piernas y cayó al piso. Sufrió una fractura compuesta en la tibia derecha y fue trasladado al hospital.

Me estaba preparando para estas competiciones durante mucho tiempo y, en principio, estaba seguro de que me desempeñaría bien. Resulta que hace dos semanas mi pierna comenzó a doler mucho. Pensé que solo estaba tirado, así que no le presté atención, solo tenía analgésicos, entrenados, preparados”, dijo para el medio ruso Amur.

El video contiene imágenes muy fuertes que pueden herir su susceptibilidad.