Liberan a mexicano reportado como desaparecido en Qatar tras intervención de México

"En Qatar existe una policía en la que los agentes no portan ningún tipo de logotipo ni credenciales, ni absolutamente nada (...) Fue un policía encubierto, sin identificarse, el que primero intentó subir a Luis Antonio a un vehículo sin conseguirlo", señalaron los colegas del mexicano.

Al lugar llegó una patrulla con dos policías uniformados, quienes le dijeron a Luis Antonio que debía levantar el reporte correspondiente ante la estación de policía, por lo que se fue con ellos en la patrulla, sin embargo, después de 24 horas no sabían nada de él .

De acuerdo con la denuncia, Luis Antonio, de 26 años, quien vive en Doha y trabaja en Qatar Airways, presuntamente fue privado de la libertad, luego de que policías vestidos de civil lo golpearon e intentaron subirlo a un vehículo particular frente a su domicilio.

Previamente, la Embajada había confirmado la detención del sobrecargo mexicano, quien fue reportado como desaparecido el sábado 30 de julio de 2022 , y durante al menos 24 horas no supieron nada de él.

Raúl Durán Periodista

