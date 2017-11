Liberan a reo encarcelado injustamente hace casi 4 décadas

Sacramento, California.- Un hombre de 70 años de California que hace casi cuatro décadas fue declarado culpable de matar a su ex novia y al hijo de 4 años de ella salió de la cárcel el miércoles después de que los exámenes de ADN mostraron que fue encarcelado injustamente.

El gobernador Jerry Brown perdonó a Craig Richard Coley y ordenó su liberación inmediata de una prisión estatal en Lancaster.

Coley sostuvo su inocencia desde que fue arrestado el mismo día que Rhonda Wicht, de 24 años, y su hijo Donald Wicht, de 4 años, fueron hallados muertos en el apartamento que ella habitaba en Simi Valley el 11 de noviembre de 1978.

En su declaración de perdón, Brown escribió que Coley fue un reo modelo durante 38 años, evitó la violencia y pertenecer a pandillas, y se dedicó a la religión.

“La gracia con la que el señor Coley ha soportado este largo e injusto encarcelamiento es extraordinaria”, escribió Brown.

La solicitud de Coley para recibir clemencia fue respaldada por David Livingstone, jefe de la policía de Simi Valley, y Gregory Totten, fiscal de distrito del condado Ventura, quienes dicen que no pueden respaldar la evidencia utilizada para declarar culpable a Coley.

“Como fiscal de distrito, debo decirles que espero el día en que pueda estrechar la mano del señor Coley, ofrecerle disculpas por la injusticia que sufrió”, dijo Totten en una conferencia de prensa el lunes, de la cual el periódico Ventura County Star colocó un video en internet.

“Espero también que algún día pronto presentemos ante la justicia al hombre violento responsable de este delito horripilante”, agregó.

Valiéndose de técnicas avanzadas que no estaban disponibles en la época del juicio a Coley, los técnicos no hallaron su ADN en una pieza crucial de evidencia utilizada para declararlo culpable. Sin embargo, sí encontraron el ADN de otras personas, cuyos nombres no han sido dados a conocer.

