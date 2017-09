Libertad condicional a exmiembro de "la familia Manson"

Por: Francisco Inzunza Jim Carrey, el actor cómico que llegó a ser uno de los más grandes astros de Hollywood en los 90´s, no existe. Así lo dice el propio Jim Carrey, quien llegó al Festival de Cine de Venecia esta semana con Jim and Andy, un documental sobre su experiencia interpretando al comediante Andy Kaufman en la cinta biográfica de 1999 Man on the Moon (El lunático).