Libertinaje y derroche: las predicciones para cuando termine la pandemia de Covid-19

Estados Unidos.- A casi un año desde que los científicos chinos descubrieran el coronavirus Sars-CoV-2 como el generador de una nueva enfermedad respiratoria, la cual ha ocasionado la muerte a 1,5 millones de personas alrededor de todo el mundo hasta la fecha, las sociedades siguen en la lucha para contener su propagación.

A pesar de que recién dimos inicio a un nuevo año, las condiciones no son muy distintas a las del pasado, pues sigue siendo prioridad el aislamiento social, las campañas de salud pública, y responsabilidad ciudadana al concientizar sobre el uso obligatorio de diversas medidas sanitarias como lo son el uso de cubrebocas y la desafectación constante de manos.

Fue hace a penas unos días que el epidemiólogo social de la Universidad de Yale, el Dr. Nicholas Christakis, presentó su nuevo libro titulado "Apollo's Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live, manifestando que "uno de los grandes argumentos en el libro es que lo que nos está sucediendo puede parecerle a mucha gente extraño y antinatural, pero las plagas no son nuevas para nuestra especie, simplemente son nuevas para nosotros".

Recordemos que durante muchos años, las plagas y pandemias han existido en el mundo, mismas que siempre han concluido. Se han erradicado incluso antes de contar con vacunas para enfrentarlo como se hace en la actualidad, y como se reacciona a estos gérmenes, por medio del distanciamiento social, se determina la fuerza con que estos golpean nuestra sociedad.

De igual forma, la distribución de las vacunas de Pfizer y Moderna, entre otras tantas que están en proceso, son hoy en día uno de los mayores desafíos de la salud pública, representando a su vez uno de los grandes logros de la humanidad, pues si se logra vacunar a una gran parte de la población, podrán frenar la pandemia antes de que esta ocasiones más muertes. (Prueba PCR y los otros requisitos para ingresar a Colombia en 2021).

"Somo la primera generación de seres humanos vivos que se ha enfrentado a esta amenaza que les permite responder en tiempo real con medicamentos eficaces", dijo Christakis.

Señaló también que una vez que terminan las pandemias, existen casi siempre un periodo en el que las personas buscan mucha interacción social, para tratar de compensar el tiempo en que se estuvo alejado, es por esto que Nicholas prevé que será un segundo "rugiente de los 20", así como sucedió luego de la pandemia de gripe de 1918.

"Durante las epidemias, aumenta la religiosidad, la gente se vuelve más abstencionista, ahorra dinero, se vuelve reacia al riesgo y estamos viendo todo eso ahora tal como lo hemos visto durante cientos de años en las pandemias", detalló el profesor de Yale.

Cabe recordar que las economías de las civilizaciones antiguar colapsaron en tiempos de enfermedad. "Mucha gente parece pensar que son las acciones de nuestro gobierno las que están causando que la economía se desacelere, eso es falso", dijo. "Es el virus lo que está causando que la economía se desacelere, porque las economías colapsaron incluso en la antigüedad cuando ocurrían las plagas, incluso cuando ningún gobierno decía cerrar las escuelas y cerras los restaurantes".

En consecuencia, este futuro, no llegará hasta que la sociedad haya tenido el tiempo suficiente para distribuir la vacuna, y recuperarse de la devastación socioeconómica que ha causado, quizás hasta el año 2023. Por su parte, la visión que establece para el 2024 y mucho más inspiradora, pues prevé un derroche económico y libertinaje por medio de clubs nocturnos, estados llenos y mucho arte.