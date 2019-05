Llaman estafador a veterano que recaudó 20 millones para el muro

Estados Unidos.- El veterano con tres amputaciones detrás de una propuesta para "construir el muro" de $ 20 millones en GoFundMe ha contestado las acusaciones de que está malgastando los fondos después de que compró un barco de $ 600,000 dólares y los donantes enfurecieron.

Brian Kolfage, de 37 años, quien resultó gravemente herido en un ataque con cohetes en 2004 en una base aérea de Irak, perdiendo ambas piernas y un brazo, acumuló más de $ 22 millones en línea para el proyecto a lo largo de la frontera sur.

Desde el lanzamiento de la campaña en diciembre el residente de la Florida ahora enfrenta repetidas preguntas sobre el progreso del muro y la atención también se ha desviado en un bote de $ 600,000 dólares que dice haber comprado un año antes.

Una fuente le dijo a The Stern Facts que Kolfage ahora está viviendo un estilo de vida de altos vuelos, diciendo: "Si lo ordenó el año pasado con el año anterior es irrelevante, sigue siendo un barco de casi un millón de dólares". Esos juguetes nuevos son muy caros como lo es volar en privado ".

Anteriormente ha publicado la imagen de sus viajes en aviones privados y con autos caros. En febrero posó, junto con su esposa, frente a un avión que decía '¡parece que nuestro primer terreno para @webuildthewall es una oportunidad!' .

Se entiende que la pareja ha volado con el Comando de Transporte Aéreo de Veteranos. Pero después de una aparente falta de progreso y de un total de 300,000 donaciones individuales, un simpatizante preguntó:

"Estoy muy decepcionado de ti, Brian Kolfage, ¿dónde están las fotografías de progreso?" Otro agregó: 'Deja de hablar de ello y hazlo'. En Twitter, otro preguntó: '¿Por qué no hay actualizaciones sobre el estado del muro? Tengo la sensación de que esto es una estafa '.

En un aparente intento por aliviar las preocupaciones de los donantes, We Build The Wall Inc. publicó un video en Facebook el lunes que parecía mostrar que se estaban cortando bolardos de acero en la fábrica.

Ellos escribieron: "Justo cuando pensamos que los falsos medios de comunicación no podían volverse más ridículamente desesperados, ahora están demostrando lo bajo que irán al afirmar que el fundador de" We Build The Wall ", Brian Kolfage, compró un yate con El dinero de GoFundMe.

Se necesitan habilidades simples para ver que el barco que compró y publicó las fotos en Instagram se compró un AÑO antes de que empezara el GoFundMe.

No está claro cómo este esfuerzo privado interactuaría con los planes federales buscados por Trump para construir un muro con fondos del gobierno en muchas de las mismas áreas, o con las regulaciones locales de construcción.

Looks live I've joined the honorable blocked group. pic.twitter.com/svtBsuW4Yv — Jerrrrrrr (@jambojeremy) 13 de mayo de 2019

El veterano insistió en su defensa en Instagram al publicar el lunes una foto en la supuesta planta donde se construye el muro.

“Ya pronto lo terminamos. Hemos vendido a un canal de televisión los derechos de la ceremonia de finalización del proyecto”, escribió Kolfage.

No es la primera vez que Kolfage es acusado de mentir. En enero, el sitio Buzzfeed reveló que el sujeto nunca donó dinero a tres organizaciones tal y como lo venía diciendo por esos día.