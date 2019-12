Llegó al hospital por intoxicación y despierta con corazón nuevo

Rusia.- A principios de agosto, Tatyana Mankova fue a una fiesta, después de lo cual se sintió mal. Lo último que recuerda es cómo llegó al hospital de enfermedades infecciosas.

El siguiente recuerdo es cómo se despertó en la clínica Meshalkin y escuchó de los médicos que su corazón fue trasplantado.

Tatyana estaba en estado de shock y no podía creerlo. Luego descubrió que sobrevivió milagrosamente.

La periodista del NHS Maria Tishchenko habló con ella sobre cómo era aceptar el corazón de otra persona, qué dificultades enfrentaba ahora y cómo había cambiado su actitud hacia la vida.

A los familiares se les dijo que no había ninguna posibilidad.

"A principios de agosto estaba en una fiesta: comí algo y después de unos cinco minutos no me sentí muy bien, aparecieron náuseas".

"Me compraron muchas bebidas, pero ya sentía que no me estaba divirtiendo. Llamé a una ambulancia (no sirvió de nada, luego llegó otra) y me llevaron a un hospital de enfermedades infecciosas".

Todo se confundió en mi mente: estaba pensando una cosa, pero en realidad, resultó que era diferente. El cerebro está desconectado, dice Tatyana Mankova.

Después de la infección, Tatyana fue llevada al hospital de la ciudad, a los familiares se les dijo que no había ninguna posibilidad. Gradualmente, varios órganos comenzaron a fallar.

Tatyana fue transferida a la unidad de cuidados intensivos de la clínica Meshalkin, por mucho tiempo los médicos no pudieron establecer el diagnóstico.

Resultó que se necesitaba un trasplante de corazón, y se encontró un donante adecuado para ella, la operación se realizó.

Pero Tatyana misma no sabía nada desde el momento en que fue ingresada en el hospital de enfermedades infecciosas.

En mi opinión, fue así: ayer fui llevado al hospital en ambulancia, y hoy me desperté. El hecho de que haya pasado un mes, estuve en Meshalkin y me trasplantaron el corazón, no lo sabía.

"Cuando me dijeron esto, me sorprendí y grité: "¿Qué están haciendo aquí, idiotas?"

"Mi mente se negó a aceptarlo. Es como si te hubieras quedado dormido y luego despertaras a bordo de una especie de nave espacial y no lo puedes creer ", compara Tatyana Mankova.