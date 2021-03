Llevan a bebé para vacuna quíntuple y le aplican la de Covid-19 por error

Chile.- Una bebé se seis meses de edad fue vacunado contra el Covid-19 por error en un Centro de Salud de Chile, al infante le aplicarían la vacuna de la Pentavalente contra Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva, enfermedades invasoras por Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y Hepatitis B.

La madre de la bebé contó que el día lunes, 15 de mayo, acudió al Cesfam Los Volcanes en la comuna de Villarrica para ponerla la vacuna de Pentavalente, pero la enfermera se equivocó y le aplicó la vacuna Covid-19 por lo que ahora la infante estará bajo vigilancia médica en su domicilio para verificar día a día su estado de salud.

Hechos

Cuando la enfermera aplicó la vacuna a la niña se dio cuenta casi de inmediato, la madre relata que la trabajadora de la salud sacó la dosis de un refrigerador e inyectó a la bebé en el muslo, posteriormente salió de lasa y volvió a los cinco minutos para decirle que le había puesto la de Covid-19.

Tras el error, la enfermera habló al Departamento de Salud de la región de La Araucanía quienes decidieron tomar como primera medida fijar un seguimiento al infante para checar su estado de salud día con día.

La bebé al ser vacunada contra el Covid-19 lloró mucho, a la madre le preocupa que la infante vaya a tener secuelas no tanto ahora si no años más adelante, afortunadamente hasta el momento no ha tenido ninguna consecuencia.