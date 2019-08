Lo detienen por manejar mientras jugaba Pokemon Go en 8 teléfonos

Washington.- Las autoridades en el estado de Washington dijeron que un policía estatal que se detuvo el martes para ayudar a lo que él pensaba que era un vehículo averiado encontró a un automovilista jugando "Pokemon Go" en ocho teléfonos diferentes.

El soldado del estado de Washington Rick Johnson dijo en Twitter que el conductor fue detenido en el arcén de los carriles hacia el este de la autopista 518 en Burien, ubicado justo al sur de Seattle.

Johnson, portavoz de la patrulla, compartió una foto de lo que el sargento. Kyle Smith descubrió en el vehículo: un cuadrado de espuma azul con los ocho teléfonos en recortes especiales.

El conductor acordó poner los teléfonos en el asiento trasero y continuó su viaje con ocho distracciones menos, dijo Johnson.

Smith no emitió un boleto porque no observó que el auto se movía mientras el conductor usaba los teléfonos, según Johnson.

Sin embargo, el sargento aconsejó al automovilista que no se detuviera a lo largo del arcén de la carretera a menos que hubiera una emergencia.

Conductor de Uber se hace pasar por su novio y le salva la vida

Un conductor de Uber ayudo a una chica y se hizo pasar por su novio de una chica para salvarla de su peligroso acosador.

Brandon Gale, se encontraba en su horarios de trabajo, cuando recibió una solicitud de servicio; al mismo tiempo la misma clienta le llegó un mensaje en el que le pedía fingir ser su novio, lo cual le pareció sumamente extraño, sin embargo, accedió.

¿Cuándo llegue aquí, se puede fingir ser mi novio?

Gale, cuenta en una publicación que compartió en Facebook, que antes de llegar por su clienta quitó sus stickers de Uber y lyft fuera y “aunque no me sentía cómodo quitando mi anillo de boda, hice una nota mental para que no se fuera de la vista.

Cuando llegué allí, tuve mi ventana enrollada hacia abajo. Un hombre y una mujer estaban en el patio delantero, hablando. La mujer era mi clienta y ella puso la escena inmediatamente.

Ella miró y gritó: " Hola, cariño! Voy a estar justo ahí!". Por lo que el conductor le siguió el juego y respondió que se apresurara, por que según él, moría de hambre. La artimaña estaba completa. Gracias a mí, comentó el trabajador del volante.

“Se saltó a mi coche, se metió. Una vez que salimos de la vista del tipo, ella me dijo el resto de su historia. Ella fue a la feria con un montón de amigos. En ese grupo de amigos era un tipo que estaba muy adelante con ella y no iba a tomar no por una respuesta.

También tenía una historia de ser muy agresivo. Ella pensó que podía dejarlo atrás al dirigirse a su coche, pero él la siguió, afirmando ser un caballero. Antes de llegar a su coche, ella afirmó haber perdido sus llaves. Se ofreció a darle un paseo, y ahí fue cuando decidió llamar a su "novio".