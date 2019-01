"Lo perdoné y vuelve a lo mismo", esta vez le reventó un plato en la cabeza

Argentina.- Un hombre le reventó un plato en la cabeza a su esposa porque le había servido sopa, y él quería carne. El hecho sucedió en vivienda, en Bariloche, Argentina.

De acuerdo con Crónica, el hombre, de 59 años había llegado en estado de ebriedad a su casa y le había pedido a su esposa que le sirviera de comer. Después de que le sirvió lo que él no quería, le quebró el plato en su cabeza, provocando que la mujer cayera el piso. Y no conforme con eso, el hombre intentó golpearla, sin embargo ella escapó.

“Sentía que me iba a matar, cuando me rompió el plato en la cabeza empecé a tambalearme. Logré agarrar mi celular y me escapé. Los vecinos me vieron herida, gritando y corriendo. En lugar de ayudarme, les pareció tan normal la situación que pasaron por al lado mío, me ignoraron y a él lo saludaron", relató la mujer de 49 años.

La víctima se recuperó en el hospital y el agresor aún sigue viviendo con ella.