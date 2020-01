Localizan y aseguran en Guatemala un jet, armas y supuestas drogas

Guatemala.- Las Fuerzas Armadas y de seguridad guatemaltecas localizaron y aseguraron este lunes una aeronave tipo jet que violó el espacio aéreo en el norte del país, y junto a la aeronave hallaron vehículos, armamento y paquetes de posible droga.

El Ejército informó que los radares de la Fuerza Aérea Guatemalteca detectaron la mañana de este lunes la violación al espacio aéreo nacional, "por lo que trasladó la información a unidades de las Fuerzas de Tierra (castrenses)", que finalmente ubicaron los ilícitos en el municipio de San Andrés, Petén, unos 500 kilómetros al norte de Ciudad de Guatemala.

El jet hallado por el Ejército y la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil es un Hawker 800 y tiene la matrícula N818LD.

El Ministerio Público también llegó a la pista de aterrizaje clandestina donde se encuentran las autoridades resguardando la aeronave y los vehículos y demás ilícitos decomisados, para procesar la escena.

#EjércitoGT a través de la Fuerza Aérea Guatemalteca traslada vía aérea a personal del @MPguatemala, quienes realizarán proceso legal en Jet Hawker 800 localizado en San Andrés, #Petén.#365DíasAlServicioDeMiPatria pic.twitter.com/2TSBYI89Bs — Ejército Guatemala (@Ejercito_GT) January 27, 2020

Según el Ministerio de Gobernación (Interior), se ha identificado "alrededor se 16 tulas" de posible cocaína dentro de "la palangana de un picop cubierto por una lona de color verde".

Por su parte, el presidente del país, Alejandro Giammattei, dijo en una conferencia de prensa este lunes que aún está a la espera de saber cuánta droga se había incautado en el operativo, pues "no se ha terminado de contabilizar", pero calculó que "podría superar una tonelada" de cocaína.

Giammattei dijo que "pareciera que el avión está en buenas condiciones", por lo que al concluir el procedimiento será trasladado a la capital del país "para ser resguardado".

Consultado por la prensa acerca del intento de compra de aviones militares Pampa III que busco sin éxito adquirir a Argentina su predecesor Jimmy Morales, con el objetivo de mejorar la vigilancia aérea, Giammattei aseguró que hay un proyecto de ley en el Congreso para la supuesta adquisición.

"Estamos a la espera de que se conozca (la iniciativa) y si da con lugar o no (en el pleno). Ya luego nos tocará vetarlo o no", sostuvo el mandatario, quien además subrayó que dependerá del presupuesto poder hacer la compra pues "no estamos pensando derivar dinero correspondiente a Salud, Educación o de Seguridad para aviones (militares)".

Debido a su posición geográfica, Guatemala es considerado por expertos como un puente para ingresar a Estados Unidos narcóticos procedentes desde Suramérica.