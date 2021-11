Locutor de radio recibe 3 cadenas perpetuas por estafar a millones de adultos mayores

Texas.- El lunes,un presentador de radio de Texas fue sentenciado a tres cadenas perpetuas, es por un esquema Ponzi en el que estafó millones de dólares a oyentes mayores.

William Neil “Doc” Gallagher también recibió una sentencia de 30 años de prisión de parte de la jueza estatal de distrito Elizabeth Beach por sus declaraciones de culpabilidad en agosto. Las condenas deben cumplirse al mismo tiempo.

La sentencia se produjo después de que más de una docena de víctimas de alto rango testificaran durante una audiencia judicial de tres horas sobre la pérdida de entre $ 50,000 y $ 600,000 invertidos en Gallagher Financial Group.

Algunos dijeron que tenían que vender sus casas, pedir prestado dinero a sus hijos o tomar trabajos de medio tiempo para complementar sus beneficios del Seguro Social.

“Doc Gallagher es uno de los peores delincuentes que he visto”, dijo Lori Varnell, jefa del equipo de Fraude Financiero para Personas Mayores del Fiscal de Distrito del Condado de Tarrant.

Gallagher, de 80 años, y su Gallagher Financial Group anunciaron en la radio cristiana con el lema: "Nos vemos en la iglesia el domingo". Promovió su negocio de inversiones en libros, como "Jesucristo, Money Master", y en transmisiones de radio cristianas, informó The Associated Press.

Gallagher ha estado tras las rejas desde su arresto en marzo de 2019 por cargos similares presentados en el condado de Dallas. En 2020, se declaró culpable de esos cargos y fue sentenciado a 25 años de prisión . Fue acusado formalmente en el condado de Tarrant en agosto de 2019.

“Robó despiadadamente a sus clientes que confiaron en él durante casi una década. Amasó $ 32 millones en pérdidas para todos sus clientes y explotó a muchas personas mayores. Se abrió camino entre las iglesias que se aprovechan de las personas que creían que era cristiano ”, dijo Varnell en un comunicado.