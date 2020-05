Logra vencer al Covid-19 tras pasar 50 días conectado a un respirador

Inglaterra.- Un hombre británico que, según los informes, había estado en un ventilador durante 50 días después de contraer el nuevo coronavirus, se ha recuperado milagrosamente, según un informe.

Steve Banks, de 44 años, un culturista de Essex, notó por primera vez las señales de que estaba enfermo el 17 de marzo cuando desarrolló fiebre y tos.

Poco más de una semana después, el 25 de marzo, fue llevado de urgencia al hospital cuando comenzó a tener dificultades para respirar, y luego le diagnosticaron una infección por COVID-19.

No mucho después, según los informes, fue intubado y colocado en coma inducido. En ese momento, se le dio una baja probabilidad de supervivencia, informó South West News Service.

Mientras estaba en coma, Banks, quien fue llevado por primera vez al Hospital Basildon antes de ser trasladado a Chelmsford dos días después, según los informes, sufrió insuficiencia cardíaca, renal y respiratoria, y una infección por sepsis.

Sin embargo, más de siete semanas después, Banks hizo una recuperación aparentemente imposible, despertando del coma al sonido de los aplausos de las enfermeras y los médicos, afirmó.

Cuando me desperté estaba en un hospital diferente, no podía hablar y había muchas enfermeras a mi alrededor aplaudiendo. Fue un momento bastante surrealista, le dijo a SWNS.

Banks, quien es padre de dos hijos y no tiene problemas de salud subyacentes, dice que estuvo físicamente activo antes de enfermarse.

Era una persona muy activa, traté de cuidarme a mí mismo. Era un ávido aficionado al gimnasio y levantaba muchas pesas. Pero esto me golpeó absolutamente, cuando desperté me miré en el espejo y no reconocí yo mismo, dijo Banks a SWNS.