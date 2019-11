López Obrador promete apoyar a Argentina a salir de la crisis económica

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió este lunes apoyar a Argentina a salir de la crisis económica que atraviesa, y expresó su confianza en que el país suramericano saldrá adelante.

"Vamos a mejorar nuestras relaciones económicas y comerciales. Hay muchas cosas que podemos hacer, y que nos ayudemos mutuamente", dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina, el día en que recibirá al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández.

El mandatario mexicano ofreció hacer "todo lo que podamos para ayudar en la adquisición de bienes que se producen en Argentina para que el pueblo argentino con su nuevo Gobierno pueda enfrentar la crisis económica y pueda haber crecimiento y bienestar".

"Todo lo que podamos lo vamos a hacer, como lo estamos haciendo con países de Centroamérica en la medida de nuestras posibilidades y buscando que no haya crisis económicas en el continente", abundó.

Asimismo, dijo que es importante exponer la experiencia mexicana "de cómo no seguir aplicando la misma política económica que una y otra vez ha fracasado", en referencia al neoliberalismo, un blanco frecuente de sus ataques.

El presidente dijo que "no hay que seguir el mismo camino trillado" sino optar por cambios que implican "aplicar una auténtica política de austeridad, ser muy estrictos en el combate a la corrupción, que no haya lujos en el Gobierno".

"Y llegar a acuerdos con sectores productivos en Argentina, como en México y todos los países, para echar a andar al mismo tiempo todos los motores de la economía: la inversión del sector público, del sector privado y del sector social, que es tan importante por lo que aportan los trabajadores, los dueños de las tierras comunales. Todo junto", expuso.

López Obrador expresó su confianza en que Argentina saldrá adelante porque "es un gran país, con gran potencial, con grandes recursos naturales, mucha producción de alimentos; es un granero mundial".

"Y un pueblo bueno, que siempre ha luchado por la democracia. Tenemos muy buenas relaciones históricas. Cuando Argentina fue azotada por la dictadura vinieron muchos argentinos. Este fue su hogar. Eso es parte de nuestra política exterior", refirió.

Adelantó que en su reunión con Fernández este lunes al mediodía van a tener una larga conversación e intercambiarán puntos de vista.

"Nos importa mucho en el caso de Argentina, como en el de otros países, fortalecer nuestras relaciones comerciales y de amistad entre nuestros pueblos", enfatizó.

Interrogado sobre la posibilidad de crear un "eje progresista" en Latinoamérica, replicó: "Lo más importante es apegarnos a nuestra política exterior, que está definida en la Constitución. Los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias. Esos son los principios que nos guían".

"Desde luego tenemos relaciones de hermandad con los pueblos de América Latina y el Caribe. Pero al mismo tiempo tenemos una relación económica también de cooperación y respeto mutuo con Estados Unidos y Canadá, y vamos a mantener esa relación por razones geopolíticas, económicas y también de amistad", sostuvo.

Finalmente, dijo que Fernández "es bienvenido en México" pues ganó una elección democrática en su país. "Y eso es lo más importante: que no haya imposiciones, que no se use la fuerza"

