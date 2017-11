Los 33 mineros chilenos "oran" por los 44 submarinistas

Buenos Aires.- Mario Sepúlveda, uno de los 33 mineros supervivientes que quedaron atrapados bajo tierra en una excavación en Chile en 2010, transmitió en nombre de sus compañeros sus "oraciones" por los tripulantes del submarino argentino ARA San Juan, desaparecido hace nueve días.

"Que sepan que lo vivimos de cerca; la ansiedad, los miedos y la culpa que rondarán la mente de cada uno de los familiares, pero lo importante es mantenerse unidos", apuntó en declaraciones a la emisora argentina Radio La Red.

La Armada Argentina anunció el pasado jueves la detección de una "explosión" cercana a la zona del océano Atlántico en la que el submarino se comunicó con la base naval de Mar del Plata (400 kilómetros al sur de Buenos Aires) por última vez, el 15 de noviembre, aunque no confirmó que procediese del propio sumergible.

Ante esta circunstancia, Sepúlveda trasladó su apoyo a los familiares de los submarinistas e instó a los mismos a "mantenerse unidos" y tener "esperanza" y "fe" en que serán rescatados y podrán "seguir apostando por sus sueños y proyectos".

FOTO: EFE

"Estoy tan triste como ustedes", aseguró el exminero.

El portavoz de la Armada, Enrique Balbi, informó hoy que un buque de la Armada de Brasil y una aeronave de exploración, el Antonov, de la Marina de Rusia se sumaron a la búsqueda del submarino, ya que advirtió que "la zona es muy amplia, el medio es hostil y es muy difícil la búsqueda".

El 15 de noviembre, el ARA San Juan, que viajaba desde el puerto de la ciudad austral de Ushuaia de vuelta a su base, comunicó que había detectado una avería eléctrica en sus baterías, a pesar de que este inconveniente no tendría por qué haber afectado a su funcionamiento.

Sepúlveda y 32 compañeros mineros más quedaron atrapados en 2010 a 700 metros de profundidad en la mina de San José, en la región de Atacama (Chile), durante 70 días, un suceso que generó una gran conmoción en el mundo.

FOTO: EFE

"Me acabo de enterar que soy viuda", “no van a volver más"

Argentina.- Una explosión ocurrió cerca de la hora y posición reportada por el submarino argentino ARA San Juan antes de desaparecer en el Atlántico Sur hace ocho días, confirmó ayer la Armada Argentina. La noticia llenó de dolor, llanto y furia el ambiente de la base naval de la ciudad de Mar del Plata, donde desde hace días los familiares de los 44 miembros de la tripulación esperaban noticias.

“Se ratifica y se confirma” la explosión, dijo por la tarde el portavoz de la fuerza castrense, Enrique Balbi, a los medios en la sede central de la Armada en Buenos Aires, y añadió que no se descarta “nada” porque todavía falta por saber “dónde está el submarino”, para lo que está desplegado un intenso operativo de búsqueda con apoyo de diversos países.

En la mañana, Balbi había informado que se registró un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión” en la zona en la que el submarino se comunicó con su base por última vez hace ocho días. Cuestionado sobre si puede haber supervivientes, el vocero dijo que “hasta que no tengamos una evidencia certera de dónde está el submarino, no podemos concluir con una afirmación contundente”

Los familiares reaccionaron con rabia. “Son perversos y nos manipularon. Ellos sabían [que el submarino había explotado]”, dijo a periodistas Itatí Leguizamón, esposa del radarista del submarino Germán Suárez, a periodistas en la base naval de Mar del Plata, destino al que debía arribar la embarcación. “No nos dijeron la palabra ‘muertos’, pero ¿qué se puede entender’”, expresó con enojo. Los familiares no dejaron que las autoridades navales terminaran de leer el informe en medio de amplias reacciones de ira, según contó Leguizamón.

FOTO: EFE

“Mataron a mi hermano, hijos de p$%$. Mataron a mi hermano porque los sacan a navegar atados con alambre”, gritó en tanto un hombre que salía en un auto de la base militar. Muchos creen que el caso puede haber sido consecuencia de los escasos recursos y la falta de capacitación de las Fuerzas Armadas de Argentina, desde que acabó la dictadura militar a principios de la década de 1980.

“Me quedé viuda con un nene de 11 meses”, dijo a periodistas con la voz quebrada Jessica Gopar, esposa de Fernando Santilli, uno de los tripulantes.

“No volvieron y no van a volver nunca más. Y no sé si van a volver sus cuerpos, eso es lo que más me duele, porque no sé si podré llevarle una flor”, se lamentó.

Luis Tagliapietra, padre de otro de los tripulantes, dijo a Radio La Red que una autoridad de la base confirmó que “están todos muertos” por el estallido, que habría ocurrido a una profundidad de entre 200 y mil metros. “No hay ser humano que sobreviva a eso”.

Marta Yáñez, la juez argentina encargada de investigar el caso, aseguró que aún es “apresurado aventurar cualquier hipótesis”, mientras desde España, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tuiteó: “Lamento el dolor de las familias y compañeros de los tripulantes del submarino desaparecido. España acompaña en estos momentos difíciles al pueblo de nuestra querida Argentina”.

Familiares de los 44 tripulantes del submarino desparecido hace ocho días en el Atlántico Sur reaccionaron con dolor e indignación al informe de la Armada Argentina este jueves sobre una explosión en el mar el día en que se perdió contacto con el sumergible.

"Vine por primera vez a la base (naval) y me acabo de enterar que soy viuda", dijo Jessica Gopar ahogada en lágrimas luego de que la Armada comunicara que hoy que se registró un "evento anómalo singular corto, violento y no nuclear consistente con una explosión" en la zona en la que desapareció el submarino argentino ARA San Juan el pasado 15 de noviembre.

Fernando Santilli, electricista del San Juan, "fue mi gran amor, estuvimos siete años de novio, seis de casados y tenemos un hijo, Stefano, que nos costó mucho que Dios nos mandara", relató a las puertas de la base naval de Mar del Plata, 400 km al sur de Buenos Aires, en donde los familiares recibieron la noticia.

Tienen un niño de un año juntos que aprendió a decir 'papá' durante su ausencia, según relató en una sentida carta en Facebook.