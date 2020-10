Los Ángeles comienza elecciones presenciales con 118 puntos de voto

California.- El condado de Los Ángeles, California, el más importante durante las elecciones en Estados Unidos, comenzó esta sábado con la apertura de las casillas en más de 118 puntos donde podrán acudir los ciudadanos a emitir su voto.

Staples Center es uno de los 118 lugares de votación en el condado de Los Ángeles que abrirá oficialmente este sábado y el condado ha realizado muchos cambios para asegurarse de que los votantes se sientan seguros debido a la pandemia por Covid-19 que ha arrasado en Estados Unidos.

Queremos que los votantes sepan que es seguro venir a votar”, dijo el registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan.

Logan habló en el evento inaugural del Banc of California Stadium el viernes, uno de varios lugares grandes que se utilizarán como centro de votación.

“Sentimos que nuestro llamado es hacer todo lo posible para asegurarnos de que nuestra comunidad pueda votar de manera segura y confiable en esta pandemia”, dijo el copresidente de LA Football Club, Larry Freedman, en el evento del estadio Banc of California.

El estadio Banc of California, el estadio de los Dodgers y el Staples Center no abren hasta el próximo viernes, pero el Staples Center, The Forum y varios otros lugares importantes estarán abiertos a partir del 24 de octubre.

El condado dijo que usar los grandes espacios ayudará con las multitudes después de que muchos votantes se quedaron esperando durante horas en marzo.

Tuvimos algunas dificultades con eso", dijo Logan. “No tanto con equipos sino con logística y operaciones. Trabajamos muy duro, todos manos a la obra todos los días desde esa elección para mejorar ese proceso ".

Cada mesa de votación estará separada por al menos seis pies. Cuando llegue el momento de votar, los voluntarios de las urnas limpiarán cada estación entre usos. También habrá desinfectante de manos, guantes y mascarillas para cualquier votante que los desee.

Esperamos una alta participación de votantes en esta elección y le damos prioridad a la protección, salud y seguridad de nuestros votantes y trabajadores electorales”, dijo Logan.

De hecho, el condado ya está registrando cifras récord.

Este mes, 5.7 millones de votantes registrados recibieron boletas por correo. Hasta ahora, un millón y medio de boletas ya están de regreso. Dado que más de la mitad se deja en un buzón, los resultados de las elecciones pueden determinarse más rápido de lo habitual.

En esta elección, un poco diferente de lo que hemos visto antes, después de las 8 pm la noche de la elección, los votos que produzcamos serán una muestra bastante significativa de todo nuestro condado”, dijo Logan.

Las personas pueden votar en persona hasta las 8 pm del 3 de noviembre, o asegurarse de que su boleta tenga el matasellos del mismo día.

A partir del sábado, se abrirán los 118 colegios electorales y los 791 colegios electorales estarán abiertos el 30 de octubre.

En el condado de Los Ángeles, los votantes registrados pueden votar en cualquier lugar que elijan.