Los Simpson te da en "La casa del árbol del terror" 50 terroríficas razones de por qué no deberías reelegir a Trump

Estados Unidos.- Las elecciones en Estados Unidos de este 2020 se aproximan a pasos agigantados, las cuales serán este 03 de noviembre, y aunque según las encuestas Joe Biden se perfila como uno de los favoritos, sin embargo, Donald Trump todavía se pueden dar muchas sorpresas, y Los Simpson lo saben.

En medio de la pandemia por coronavirus, las próximas elecciones serán de miedo y no solo por el virus, así que Los Simpson en su edición de este año "La casa del árbol del terror" con temática de Halloween, aprovecha el tema de las elecciones, las que describe como “terroríficas”.

El semanario estadounidense Variety, da una pequeña reseña de lo que será el capitulo de la 31a entrega con motivo de Halloween de los Los Simpson; inicia describiendo cuando Marge llama a Homero para recordarle que vote, y él llega a la mesa de votación justo a tiempo, donde parece decidido en casi todos los puestos, menos uno y el más importante: la carrera presidencial.

Ahí es cuando Lisa desconcertada no puede creer que, después de todo lo que ha sucedido estos últimos cuatro años, su padre todavía esté indeciso, por lo que le pide que recuerde lo que sucedió desde 2016, Homero solo puede imaginarse un titular: "Faye Dunaway le da un Oscar a la película equivocada.

Luego, un útil pergamino enumera solo una fracción de algunas de las cosas que Donald Trump ha hecho que lo hacen no apto para presidente. Como los millones de dólares que sus negocios le han cobrado al Servicio Secreto, o los 280 días de golf que le han costado a los contribuyentes un estimado de $ 141 millones.

Está esa lista de las cosas por las que según Los Simpsons, no debes de reelegir a Donald Trump:

Hizo bien disparar a los osos hibernantes

Poner a los niños en jaulas

Se llaman violadores mexicanos

Imitan a un reportero discapacitado Se

ve pésimo con un atuendo de tenis

No se puede conseguir que la esposa lo tome de la mano Se

llaman países del tercer mundo *** agujeros Se

llama Tim Cook 'Tim Apple'

Dijeron judíos Quienes votan a los demócratas son desleales

Mostraron documentos ultrasecretos en el restaurante Mar-A-Lago

Calificaron a los supremacistas blancos como 'buena gente' Se

filtró información clasificada al embajador ruso

Pidió al presidente de Ucrania que investigue a los Biden

Llamaron a China para que investigue a los Biden

Entró al camerino en el certamen de Miss Teen USA

Presionó al primer ministro australiano para que ayudara a Barr a investigar a Mueller

Habló sobre agarrar *****

Mintió sobre el tamaño de su toma de posesión Se

negó a publicar declaraciones de impuestos

Destripó la EPA

Confiscó y destruyó las notas del intérprete después de reunirse con Putin

Tuiteó una foto clasificada del sitio de misiles de Irán

Calificó a Baltimore como un 'asqueroso, infestado de ratas y roedores desorden '

Describió a Meryl Streep como' sobrevalorada '

Información filtrada a la prensa sobre el atentado en la arena de Manchester de 2017

No asistió a ninguna cena de corresponsales de la Casa Blanca

Dijo que Megyn Kelly tenía' sangre saliendo de ella lo que sea '

Llamado Carly Fiorina' cara de caballo '

Arruinado juicio político

Trajo a Ivanka a la cumbre del G7

Congreso corrupto

Designado y no despidió a Betsy DeVos

Puso a Jared a cargo de Medio Oriente

Sirvió McDonald's al equipo de fútbol Clemson

Destruyó la democracia

Perdió Hong Kong

Amenazada Marie Yovanovitch

Sacó a los EE. UU. Del acuerdo climático

Recompensas permitidas para los soldados

Invadió Portland

Se retiró de la OMS Se

jactó de saber la fecha

Oraciones conmutadas

Dijo que tragara lejía

Persona, mujer , hombre, cámara, TV

Oficina de correos destruida

Pagó $ 750 en impuestos

Quiere tercer mandato

Quería estar en el Monte Rushmore

Y ni siquiera hemos dicho el peor

El episodio 688 de "Los Simpson", "Treehouse of Horror XXXI" se transmitirá el domingo 18 de octubre por Fox, el cual también incluye parodias de de Pixar, "Toy Story", "Spider-Man: Into the Spider-Verse" y "Russian Doll" de Netflix, según informó Variety.