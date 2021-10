Los líderes latinoamericanos salpicados por los Pandora Papers

Una filtración de datos conocida como Pandora Papers ha salpicado a 14 líderes latinoamericanos, entre ellos 3 presidentes en funciones, los datos han sido dados a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Los líderes latinoamericanos en funciones salpicados por la investigación son el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader.

La investigación fue dada a conocer por The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian. En la investigación se dan detalles de como una elite mundial ha usado paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o Dakota del Sur para no pagar impuestos.

Esta investigación es aún más grande que los llamados "Papeles de Panamá" que se realizó en el 2016.

Los 14 latinoamericanos que se encuentran en la lista son: el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares, también cuestionan las actividades en Brasil del ministro de economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto; así como las actividades en Argentina del consultor Jaime Durán Barba, cercano al expresidente Mauricio Macri, y del ya fallecido Daniel Muñoz, exsecretario del expresidente Néstor Kirchner.

La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando los "papeles de Panamá" publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción.

Leer mas: Escándalos de corrupción de Pandora Papers "manchan" a políticos cercanos a AMLO