"Los niños más mal educados que he visto": madre capta cómo pasajera se queja de sus hijos en un avión

Mientras viajaba en un avión, una madre se percató de que una pasajera se estaba quejando de sus hijos a través de mensajes de texto a pesar de sus esfuerzos por hacer que los menores se comportaran.

La madre de nombre Amy Johnson dijo que "hizo todo lo posible" para evitar que sus hijos, de cuatro y un año, se comportaran durante el vuelo, sin embargo, la viajera que se encontraba delante de ellos en el avión, no pudo evitar molestarse.

Fue así que decidió tomar video de la mujer mientras se quejaba por medio de mensajes de texto, para luego compartirlo en la plataforma de TikTok, donde se volvió viral rápidamente.

La madre agregó: "En realidad, no pensé que los niños lo hicieran mal en el vuelo, pero claramente esta mujer tenía otras opiniones".

En el video se observa cómo la mujer está enviando un mensaje, y la parte visible inicialmente dice "los mocosos más mal educados que he visto en un avión", antes de cambiarlo a "niños".

Amy agregó: "Ámenos u ódiennos, hicimos todo lo posible para mantener a nuestro hijo de cuatro y un año tranquilo y feliz durante el vuelo. Los niños no son para todos".

Ella explicó: "Habíamos aterrizado y estábamos esperando para parar para desembarcar. Mi hijo estaba jugando con otro chico en la parte de atrás riendo".

"Se acababan de ver y no habían estado jugando en todo el vuelo. Mi hijo de un año estaba durmiendo", agregó.

Leer más: Logramos liberar a millones de los sanguinarios y terroríficos aztecas: la perspectiva de españoles sobre La Conquista

Finalmente, la madre aclaró que: "No estoy tratando de presentar ningún caso aquí. Lo encontré divertido. No me ofendí y nos disculpamos".